Sekunda nepažnje i bukne požar: Ovih devet uređaja bez iznimke morate isključivati iz utičnice

Većina kućanstava posjeduje brojne električne uređaje koji su dizajnirani da olakšaju svakodnevne zadatke. Iako se možda čini praktičnim ostaviti ove uređaje priključene i spremne za korištenje, stručnjaci savjetuju da ih isključite nakon upotrebe kako biste poboljšali sigurnost i smanjili potrošnju energije, piše Hunker.

Naime, svi uređaji koji su priključeni na električnu mrežu kontinuirano troše energiju. Čak i kada su isključeni, oni povlače energiju poznatu kao ambijentalna energija, zbog čega se često nazivaju „energetski vampiri“. Takvi uređaji mogu činiti i do 10% ukupne potrošnje energije u kućanstvu.

Osim toga, mnogi manji uređaji predstavljaju opasnost od požara. Ostaviti ih priključene na struju znači održavati vezu s potencijalnim izvorom opasnosti – električnom energijom. Iako se može izbjegavati kupovina nepouzdanih brendova, čak i najpouzdaniji uređaji mogu postati problematični ako su stariji, imaju oštećene žice ili se pregrijavaju. Pošto ne postoje uvijek očiti znakovi tih opasnosti, bolje je biti na sigurnoj strani i isključiti uređaje nakon upotrebe.

Prijenosne grijalice su, na primjer, vrlo učinkovite za zagrijavanje prostorije, ali su i česti uzročnici požara. Takvi uređaji trebaju biti isključeni kada nisu u upotrebi, osobito ako nije prisutna osoba koja ih nadgleda, ili tijekom noći dok spavamo. Slično vrijedi i za prijenosne klima uređaje koji također troše mnogo energije i predstavljaju sigurnosni rizik ako ostanu priključeni.

Uređaji poput grijača voska, glačala, električnih alata za kosu, zračnih friteza, kuhala za kavu, tostera i pop-up tostera također zahtijevaju pažnju. Iako mnogi od njih imaju funkciju automatskog isključivanja, bolje je isključiti ih ručno nakon upotrebe. Ostavljanje tih uređaja priključenih može povećati rizik od požara, ali i potrošnje energije.

Dakle, iako ostavljanje uređaja priključenih može izgledati praktično, isključivanje tih uređaja nakon upotrebe može povećati sigurnost u domu, smanjiti rizik od požara i značajno smanjiti potrošnju energije.