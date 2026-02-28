Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Eksplozije odjekuju Teheranom, Trump se oglasio zlokobnom prijetnjom, Iran lansirao balističke rakete prema Izraelu
Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija
USKORO UŽIVO Tomislav Krasnec i Hassan Haidar Diab o posljedicama napada na Iran
Ubojito precizni američki projektili za napad na Iran kotišteni su i na Balkanu: NATO je njima gađao srpske položaje
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČAK I AKO NE RADE

Sekunda nepažnje i bukne požar: Ovih devet uređaja bez iznimke morate isključivati iz utičnice

HEP dobio konkurenciju na tržištu koja ?e utjecati na cijenu potrošnje elektri?ne energije
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
28.02.2026.
u 10:00

Iako se može izbjegavati kupovina nepouzdanih brendova, čak i najpouzdaniji uređaji mogu postati problematični ako su stariji, imaju oštećene žice ili se pregrijavaju

Većina kućanstava posjeduje brojne električne uređaje koji su dizajnirani da olakšaju svakodnevne zadatke. Iako se možda čini praktičnim ostaviti ove uređaje priključene i spremne za korištenje, stručnjaci savjetuju da ih isključite nakon upotrebe kako biste poboljšali sigurnost i smanjili potrošnju energije, piše Hunker.

Naime, svi uređaji koji su priključeni na električnu mrežu kontinuirano troše energiju. Čak i kada su isključeni, oni povlače energiju poznatu kao ambijentalna energija, zbog čega se često nazivaju „energetski vampiri“. Takvi uređaji mogu činiti i do 10% ukupne potrošnje energije u kućanstvu.

Osim toga, mnogi manji uređaji predstavljaju opasnost od požara. Ostaviti ih priključene na struju znači održavati vezu s potencijalnim izvorom opasnosti – električnom energijom. Iako se može izbjegavati kupovina nepouzdanih brendova, čak i najpouzdaniji uređaji mogu postati problematični ako su stariji, imaju oštećene žice ili se pregrijavaju. Pošto ne postoje uvijek očiti znakovi tih opasnosti, bolje je biti na sigurnoj strani i isključiti uređaje nakon upotrebe.

Prijenosne grijalice su, na primjer, vrlo učinkovite za zagrijavanje prostorije, ali su i česti uzročnici požara. Takvi uređaji trebaju biti isključeni kada nisu u upotrebi, osobito ako nije prisutna osoba koja ih nadgleda, ili tijekom noći dok spavamo. Slično vrijedi i za prijenosne klima uređaje koji također troše mnogo energije i predstavljaju sigurnosni rizik ako ostanu priključeni.

Uređaji poput grijača voska, glačala, električnih alata za kosu, zračnih friteza, kuhala za kavu, tostera i pop-up tostera također zahtijevaju pažnju. Iako mnogi od njih imaju funkciju automatskog isključivanja, bolje je isključiti ih ručno nakon upotrebe. Ostavljanje tih uređaja priključenih može povećati rizik od požara, ali i potrošnje energije.

Dakle, iako ostavljanje uređaja priključenih može izgledati praktično, isključivanje tih uređaja nakon upotrebe može povećati sigurnost u domu, smanjiti rizik od požara i značajno smanjiti potrošnju energije.

Evo u kojim slučajevima će se pobačaj moći napraviti u nekoj od zemlja EU, a troškove će pokriti poseban fond
Ključne riječi
Barkod utičnica Struja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!