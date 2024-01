Iznenađenje na tržištu automobila: U Hrvatskoj prodano 28,6% više auta, s trona skinut Volkswagen

Hrvatska je lani zabilježila 56.697 novoregistriranih osobnih automobila. Značajno je to povećanje u odnosu na godinu ranije, kad je na našem tržištu prodano 44.088 novih automobila, no valja se prisjetiti da su u 2022. godini problem bili nestašica dijelova i znatno kašnjenje u isporukama novih automobila. Odnosno, da ih je bilo, i 2022. bi se prodalo više automobila. Ovako, 2023. je od 2022. bila jača za 28,6 posto, za 12.609 prodana automobila više. Godina je specifična i po velikom preokretu na samom vrhu ljestvice najprodavanijih. Nakon višegodišnje čvrste dominacije, Volkswagen je tron prepustio Škodi, češkoj marki koja je također u njemačkom Volkswagen koncernu. Bitka za prvo mjesto žestoko se vodila do zadnjeg dana prošle godine, koju je Škoda zatvorila sa 6587 prodanih vozila, a Volkswagen ih je prodao 6575 - dakle, samo 12 automobila manje. Time Škoda sada drži 11,62, a VW 11,60 posto hrvatskog tržišta automobila. Na treće mjesto zasjeo je francuski Renault, za kojega su se u 2023. godini odlučila 5862 vozača, što mu je priskrbilo i 10,34 posto tržišnog udjela, vidljivo je iz podataka Promocije Plus.

Prvu petorku zaokružuju Kia i Dacia. Kia je lani u Hrvatskoj prodala 3955, a Dacia 3891 automobil. U hrvatskih top 10 marki još su redom Suzuki, Toyota, Opel, Hyundai i Audi, kao jedina premium marka ne samo u najprodavanijih deset, već i u prvih 14, budući da je BMW na 15., a Mercedes na 16. mjestu. Zanimljivo, na 18. mjestu je kineski (nekad britanski) MG s 980 prodanih primjeraka, a prve registracije ubilježille su još tri kineske marke koje su pristigle potkraj prošle godine: DongFeng 15, Forthing devet i Geely tri. MG-ju, očito, u osvajanju srca naših vozača ne smeta kinesko podrijetlo, prevagnuo je dobar omjer uloženog i dobivenog. Hoće li tako biti i s ove preostale tri kineske marke automobila u Hrvatskoj – ali i s onima koje će nam tek stići – ostaje za vidjeti.

Od rijetkih zvijerki, na popisu novoregistranih vozila u Hrvatskoj uočavamo dva Rimca, oba su prve registarske oznake dobila u prosincu, zatim po jedan Aston Martin i McLaren, po četiri nova primjerka Maseratija i Bentleya te pet Ferrarija.

Porschea je, pak, u Hrvatskoj lani novoregistrirano čak 325. Računamo li da saloni automobila rade i subotom, dakle šest dana u tjednu, tijekom protekle je godine svaki radni dan prodano više od jednog Porschea. Potpuno električna Tesla za jedno je mjesto iznad Porschea, 23. je na hrvatskoj ljestvici najprodavanijih s ukupnim brojem od 429 lani prodana automobila.

Gledano po modelima, najviše se tražio Renault Clio (2585 primjeraka), pa Škoda Octavia, Dacia Duster, Renault Captur i Dacia Sandero. Izuzev Octavije, u top 5 tako su se izmjenjivali modeli dviju marki iz iste grupacije, Renaulta i Dacije, a u deset najtraženijih još su bili Suzuki SX4 i Vitara, te tri Volkswagena, sva tri kompaktna SUV modela: Taigo, T-Cross i T-Roc.