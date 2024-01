Za vanjsko i unutarnje pranje automobila na brzim automatskim autopraonicama treba izdvojiti najmanje 18 eura

Uvođenje eura i inflacija donijeli su poskupljenja, vidimo to na svakom koraku, od cijena osnovnih namirnica, tehničke robe, automobila pa do cijena usluga poput šišanja, servisa plinskog bojlera ili pranja automobila. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz rujna u godinu dana od usluga najviše je poskupjelo muško šišanje koje je prosječno skuplje za 13 posto. Slijede ulaznice za kazalište s poskupljenjem od 10%, koliko je poskupjelo i kemijsko čišćenje. Usluge pedikera su skuplje 9%, masaža 8 posto, dok je usluga pranja automobila skuplja za 7 posto. Zbog toga smo provjerili za koliko se novca danas u Zagrebu može oprati automobil.

Postoje tri mogućnosti pranja vozila, osim, dakako, da to učinite sami u vlastitom prostoru. Najpovoljnije su samoposlužne autopraonice na kojima se plaća kovanicama ili sve češće žetonima koji se razmjenjuju za eure na aparatima pored praonica. Dakako, automobil na njima perete sami, a osim vanjskog pranja visokotlačnim uređajem nudi se korištenje usisavača za unutrašnjost vozila. Osnovni program vanjskog pranja jest pranje tekućim deterdžentom, ispiranje i vosak. Neke samoposlužne autopraonice nude dodatne programe poput aktivne pjene, pranje naplataka, podno pranje i pranje tepiha. Cijene su veće nego prošle godine, a u usporedbi s cijenama od prije nekoliko godina osjetno su veće.

Za 1 euro se dobije od 120 do 140 sekundi vremena korištenja pjene ili vode za ispiranje automobila, odnosno voska s omekšanom vodom. Koliko će vam trebati da operete svoj automobil ovisi o stanju zaprljanosti, veličini automobila i vašoj spretnosti i brzini u pranju. Za neki prosječan automobil koji nije jako prljav morate računati na najmanje 3 eura. Za 1 euro se dobiva 300 do 400 sekundi rada usisavača.

Samo za usporedbu, pronašli smo tekst iz 2015. godine kada smo radili istraživanje koliko traje pranje u samoposlužnim autopraonicama i tada je prosjek bio 25 sekundi za 1 kunu. Dakle, 187 sekundi za 1 euro.

Druga mogućnost je odlazak u automatsku praonicu automobila, u kojoj usluga pranja stoji od 8 eura u popularnim zagrebačkim autopraonicama Szabwash i General Blistakonov (u njihovoj autopraonici u Solinu isto pranje stoji 7 eura). Pranje za 8 eura uključuje ručno pretpranje, aktivna pjena, pranje pragova posebnim valjcima, visokotlačno pranje felgi, visokotlačno pranje, pranje tekstilnim valjcima, zaštitni vosak, ispiranje vodom bez kamenca, sredstvo za visoki sjaj, strojno sušenje, brisanje i površinsko brisanje tekstilnim valjcima od mikrofibre. Za dodatnih 1,5 eura dobijete i dodatno podno pranje i zaštitu guma glicerinom.

Prednost automatske praonice također je brzina pranja. Pretpranje, tretiranje, nanošenje aktivne pjene, pranje četkama, sušenje i ručno brisanje vozila traju tek nekoliko minuta jer je pranje organizirano kao na pokretnoj traci. Pohvalno je i što se nudi podno pranje vozila koje se u samoposlužnim autopraonicama ne može tako kvalitetno obaviti, kao i podno konzerviranje posebnim sredstvima protiv prohrđavanja.

Nedostatak automatskih autopraonica koji podrazumijeva prolazak kroz četke jest što one mogu oštetiti lak automobila što bi moglo biti problem kod stalnog korištenja takvog načina pranja.

Treća mogućnost je ručno pranje vozila u kvartovskim autopraonicama ili u garaži nekog od šoping centara. Prednost ručnog pranja jest detaljnost. Prvo se automobil pere visokim pritiskom, čime se mogu ukloniti grube nečistoće s automobila i ispod kotača. Slijedi šamponiranje s voskom te uklanjanje insekata s karoserije i nakupljene korozivne prašine od kočnica s felgi specijalnim sredstvom. Automobil se potom ispire i na njega se nanosi posebno sredstvo za zaštitu guma. Detaljno sušenje uključuje brisanje pragova i štokova automobila. Pranje i brisanje ovdje je detaljnije nego kod samoposlužnih ili automatskih autopraonica. Ali, za ručno pranje automobila treba vremena, najmanje pola sata, zbog čega mnoge autopraonice imaju i sustav naručivanja.

Vanjsko ručno pranje stoji u prosjeku 10 eura. Primjerice, u autopraonici u Point centru na Vrbanima košta 11 eura, dok ga DTD Car detailing u Gradišćanskoj ulici nudi za 9,29 eura.

Unutrašnje pranje automobila nude i automatske autopraonice i one koje vrše ručno pranje vozila. Stoji od 10 do 13 eura, a obično uključuje usisavanje kabine i prtljažnika, brisanje prašine sa svih plastičnih površina, impregnaciju plastičnih površina, čišćenje staklenih površina te uklanjanje površinskih nečistoća na sjedalima. Primjerice, u General Blistakonovu stoji 10 eura, u DTD Car detailingu 10,62 eura, u Point autopraonici 12 eura, a u Szabwashu 13,5 eura. Neki, poput DTD Car detailinga, nude vanjsko i unutarnje pranje u kompletu po povoljnijoj cijeni. Kod njih to iznosi 15,93 eura i traje 60 minuta.