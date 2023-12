VIDEO Dacijin prvi hibrid prostran je i prilagodljiv sedmerosjed

Kad je Dacia krajem 2021. tržištu ponudila Jogger, ponudila je multifunkcionalni obiteljski automobil izdužen poput karavana, prostran kao jednovolumen, malo povišen te s robusnim detaljima u stilu SUV modela. Jogger je vrlo brzo našao svoje mjesto pod suncem, a nedavno je u Hrvatsku stigao i u hibridnoj izvedbi. Jogger Hybrid 140, prvi Dacijin hibrid, odmah smo i isprobali. Kako mu i naziv govori, raspolaže sa 140 konjskih snaga. Jogger se nudi u konfiguraciji s pet ili sedam sjedala. Testni primjerak stigao je sa sedam sjedala. Dva sjedala u trećem redu jednostavno se – kad nisu u upotrebi – sklope unutar prtljažnog prostora. Kad su potrebna, i ta sjedala mogu ponuditi zadovoljavajuću količinu prostora čak i za odrasle putnike. Naravno, ako baš nisu krupnije građe. Zahvaljujući prilagodljivom ovjesu, vožnja je zadovoljavajuće udobna.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dolaskom hibrida nisu ugrožene ni prostranost u putničkoj kabini ni prostor za prtljagu – prtljažnik i dalje prima 708 l kod izvedbe s pet sjedala, odnosno 160 do 595 l kod Joggera sedmerosjeda. Maksimalni obujam prtljažnika i dalje iznosi 1819 l. Kod Joggera je, naime, ugradnja baterije hibridnog pogona bila planirana od samog početka. Baterija se ugrađuje ispod podnice vozila, u prostoru ranije namijenjenom rezervnom kotaču, gdje se u inačicama s benzinsko-plinskim motorom ECO-G 100 nalazi spremnik ukapljenog naftnog plina. Joggerova hibridna tehnologija sastoji se od 1,6-litrenog motora, dvaju električnih motora (glavnog elektromotora snage 36 kW/49 KS i visokonaponskog elektropokretača-generatora) te inovativnog dog-clutch mjenjača s više načina rada. Spoj električnog motora i dog-clutch mjenjača optimizira promjenu stupnjeva prijenosa i čini je uglađenijom, gotovo neprimjetnom. Ujedno pomaže nižoj potrošnji goriva. Hibridni Jogger uvijek se pokreće isključivo na struju, što znači da ima i snažno početno ubrzanje. Može se pohvaliti i učinkovitim regenerativnim kočenjem prilikom svakog usporavanja i kočenja te velikim kapacitetom za ponovno punjenje. U cjelini, rezultat je do 80 posto gradske vožnje na isključivo električni pogon i uštedu goriva do 40% (u usporedbi s ekvivalentnim benzincem). U mješovitom ciklusu vožnje troši 4,8 l/100 km. Motori rade zasebno ili u kombinaciji, ovisno o potrebi za ubrzanjem, snagom, ali i punjenjem baterije. U posve električnom načinu rada, Jogger Hybrid 140 može razviti brzinu do 70 km/h, a ovisno o napunjenosti baterije može povući do maksimalnih 160 km/h.

VEZANI ČLANCI:

Testni Jogger Hybrid s Extreme opremom diči se zgodnim detaljima u boji bakra, i izvana i iznutra, a uočavamo i digitalnu instrumentnu ploču. U izvedbi Extreme dolazi multimedijski sustav Media Display s 8” dodirnim ekranom, kao i Media Nav kao opcija. Ima radio, USB, AUX, Bluetooth, komande na kolu upravljača, automatski klima-uređaj, preklopivi stolić na poleđini prednjih sjedala, crne 16” alu naplatke, kameru za vožnju unatrag, Extended Grip za bolje prianjanje, detalje s topografskim uzorkom, kao i ukrase bakrene boje... Automobil je dobro opremljen, ima sve što vozaču treba i još nekoliko elemenata koji podižu komfor i sigurnost na višu razinu. Stoji 29.500 eura, uz nekoliko opcija s popisa dodatne opreme (navigacija, parkirni senzori, nadzor mrtvog kuta, metalik boja) testnome je cijena 30.700 eura, dok za početni Jogger s benzinskim motorom valja dati 18.900 eura.