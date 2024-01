VIDEO Kineski premium izgledom podsjeća na Porsche, a tehničkim rješenjima i multimedijom na Teslu

Jeftini kineski automobili? Da, sve je više u Europi kineskih automobila, ali da su jeftini ne možemo baš reći. Prije bismo rekli da za istu cijenu kao i europski, japanski i korejski nude više opreme i veću snagu motora. Jeftinih novih automobila više jednostavno nema. A kineski premium? I to se nudi, imali smo prilike testirati Seres 5 Premium, luksuzni veliki električni SUV model kineskog proizvođača DFSK, jednog od vodećih kineskih proizvođača električnih automobila. Zastupnik je Auto Hrvatska, koja je dosad nudila manji model Seres 3 i dostavni program, a odnedavno je u ponudi i perjanica Seres 5. Vizualnu sličnost s Porscheom ne skriva jer ju je teško izbjeći, pa svojom pojavom Seres 5 neodoljivo podsjeća na Macan ili Cayenne. Je li to loše? Rekli bismo da nije, jer ako ti je već netko uzor, neka bude Porsche. Čak je i dizajn ključa vrlo sličan modelima njemačke sportske marke. No, još je jedna marka u dizajnu i pojedinim tehničkim rješenjima utjecala na Seres 5 – Tesla. Ni to nije nimalo loše.

Zbog svega toga nisu nas začudili znatiželjni pogledi i pitanja 'pa koji je to automobil'. Svojom kupeovskom luksuznom sportskom SUV pojavom Seres 5 nimalo ne odaje da se radi o kineskom automobilu. Iz svih kuteva, sprijeda, straga i boka automobil je atraktivan. Zaobljenih linija koje doprinose odličnom otporu zraka od 0,278, atraktivnim LED svjetlima od kojih su prednja standardno adaptivna, a stražnja trendovski spojena u svjetlosnu traku unutar koje je na sredini ispisano svijetleće ime proizvođača. Vrlo efektno.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

VEZANI ČLANCI:

Dugačak je 4,71 cm, a nudi stražnji prtljažnik od 367 do 723 l, te prednji koji prima 67 litara. Ručke na vratima se uvlače u vožnji i kad je auto zaključan, što je fora, ali i vrlo važno za aerodinamiku. Luksuzan dojam još je dojmljiviji u kabini. Finom napa kožom presvučena su sjedala, a vrlo kvalitetnim materijalima i svi ostali dijelovi unutrašnjosti. Dijelovi unutrašnjosti vrata i armaturne ploče su od drveta, a sve je u testnom autu bilo u smeđem tonu. Izrada je perfektna, kao u premium europskim automobilima. Sjedala su električni pokretana u 12 smjerova, ventilirana i grijana, ali i s funkcijama masaže. Ispred vozača je 12,3-inčna instrumentna ploča, a na sredini armaturne ploče je veliki položeni 15,6-inčni LCD dodirni ekran preko kojega su dostupne sve funkcije, od klimatizacije, multimedije, navigacije do zabave. Podsjeća na Teslina rješenja, a to znači da je upravljanje jednostavno i učinkovito. Na domicilnom tržištu automobil se prodaje pod nazivom Huawei Aito M5, pa ne čudi da je multimedija vrhunska budući da je od svjetskog tehnološkog giganta. Sve ide brzo i glatko, a tu je i beskontaktno paljenje automobila, dovoljno je da s ključem u džepu sjednete za upravljač.

Foto: Mladen Milčić

Premium osjećaj upotpunjuje panoramski krov koji sprječava prolazak UV zraka, vrhunski audio sustav s 11 zvučnika te ambijentalno osvjetljenje sa 64 boje. Seres 5 dostupan je u 2WD verziji s jednim elektromotorom s 300 KS i u 4WD verziji s dva elektromotora i 585 KS. Isprobali smo snažniji 4WD model koji razvija i 940 Nm okretnog momenta. Dakako, puca od snage od samog starta, a munjevito, za samo 4,3 sekunde s mjesta dolazi do stotke. Najveća brzina mu je 200 km/h.

Seres 5 dolazi uz litij-željezo-fosfat baterije kapaciteta 80 kWh smještene u podnicu, što doprinosi niskom težištu i vrlo dobrom ležanju na cesti. Sprijeda je neovisni ovjes s dvostrukim poprečnim ramenima, dok je straga Multi-link neovisni ovjes U vožnji djeluje moćno i vrlo stabilno, a vozač može birati tri načina vožnje – ekonomično, komforno i sportski. U sportskom modu može se voziti vrlo dinamično, dapače, no treba paziti da se ne pretjera, jer kao i svi električni auti ima veliku masu – 2360 kg, iako disk kočnice (straga ventilirane) odlično obavljaju svoju zadaću. Sportskom vožnjom, posebno uz velike brzine na autocesti, baterija se brže prazni, dok je uz umjerenu vožnju doseg sasvim dobar – prema WLTP-u 483 km. Baterije se na brzom DC punjaču mogu napuniti od 30% do 80% kapaciteta za 45 minuta, dok je za istu radnju na AC punjaču potrebno 4,5 sati. Seres 5 standardno dolazi uz 20-colne naplatke s izvrsnim Pirelli P Zero gumama koje su posebno dizajnirane za električna vozila. Cijena mu je 59.900 eura. Nije malo, no s obzirom na luksuznu opremu, moćan pogonski sklop i veliku bateriju te ukupni premium dojam u današnjim uvjetima očekivano.