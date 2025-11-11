Naši Portali
VODIČ ZA POPUSTE

Bliži nam se Crni petak, ali popusti kreću i mnogo ranije: Otkrivamo sve tajne i trikove za najveće uštede

Večernji.hr
11.11.2025.
u 21:00

Zanimljivo je da uspjeh trgovaca sve manje ovisi o ogromnim budžetima za oglašavanje, a sve više o preciznosti i kvaliteti informacija koje pružaju

Iako je službeni datum Crnog petka za ovu godinu 28. studenog., ovaj američki potrošački fenomen u Hrvatskoj se već odavno pretvorio u maraton popusta koji traje gotovo cijeli mjesec. Trgovci su proširili ponude na "Crni tjedan", pa čak i "Crni studeni", a sve kulminira Cyber Mondayom, koji ove godine pada na 1. prosinca. Očekuju se značajna sniženja u svim ključnim kategorijama, od elektronike poput pametnih telefona i televizora, preko mode i obuće na platformama kao što je About You, pa sve do kućanskih aparata, namještaja i kozmetike.

Trendovi za 2025. pokazuju da se ponašanje potrošača značajno mijenja. Iako je ukupna online prodaja tijekom Crnog petka i dalje u porastu, bilježi se manji promet na stranicama, ali veća stopa konverzije. To znači da kupci manje besciljno pretražuju, a više ciljano dolaze kupiti ono što su prethodno istražili. Povjerenje postaje presudno; samo polovica kupaca u potpunosti vjeruje istaknutim popustima. Zbog toga će uspjeh ostvariti oni trgovci koji nude transparentne cijene i stvarne popuste, a ne umjetno napuhane cijene koje se potom navodno snižavaju. Savjet za kupce je jasan: ne nasjedajte na svaki natpis "do 80%", već provjerite povijest cijena proizvoda koji vas zanima i osigurajte da je ponuda doista povoljna.

Zanimljivo je da uspjeh trgovaca sve manje ovisi o ogromnim budžetima za oglašavanje, a sve više o preciznosti i kvaliteti informacija koje pružaju. Više od trećine svih kupovina tijekom Crnog petka započinje direktno na stranici proizvoda, putem oglasa na Googleu ili društvenim mrežama, a ne na naslovnici web trgovine. To znači da ako slika proizvoda nije kvalitetna, opis nepotpun ili cijena netočna, prodaja je izgubljena u sekundi. To potvrđuje i impresivan primjer brenda Kiehl’s, koji je tijekom Crnog tjedna 2024. ostvario 27% veći prihod uz 14% manji trošak oglašavanja, i to samo optimizacijom podataka i slika svojih proizvoda u katalogu za online trgovine.

Kada konačno napunite košaricu, posljednja prepreka može biti sam proces plaćanja. Frustrirajuće i spore blagajne vodeći su razlog odustajanja od kupnje. U 2025. godini očekuje se daljnji rast popularnosti "Buy Now, Pay Later" (BNPL) usluga koje omogućuju plaćanje na rate, ali je važno provjeriti sve uvjete. Trgovci koji nude raznolike i sigurne opcije plaćanja, od digitalnih novčanika do kartica, te osiguravaju brzu i mobilnim uređajima prilagođenu blagajnu, bit će u prednosti. Prije potvrde narudžbe, obavezno provjerite rokove isporuke, troškove dostave i politiku povrata robe, jer se oni tijekom promotivnih razdoblja mogu razlikovati.

Ključne riječi
Barkod popusti uštede crni petak

