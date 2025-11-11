Naši Portali
ISKORISTITE PRILIKU

Ove datume zapišite u kalendar, tada možete besplatno obaviti tehnički pregled

VL
Autor
Večernji.hr
11.11.2025.
u 13:00

Cilj ove inicijative je podsjetiti vozače na važnost redovite provjere tehničke ispravnosti vozila, koja je ključna za sigurnost na cestama

Vozači diljem Hrvatske pozivaju se da iskoriste besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti svojih vozila u sklopu preventivno-sigurnosne akcije "Dani tehničke ispravnosti vozila", koja se održava od 24. do 29. studenog. Akciju provode Hrvatski autoklub, Centar za vozila Hrvatske i stanice za tehnički pregled vozila, pod pokroviteljstvom Nacionalnog plana za sigurnost cestovnog prometa.

Cilj ove inicijative je podsjetiti vozače na važnost redovite provjere tehničke ispravnosti vozila, koja je ključna za sigurnost na cestama. Naime, uz vozača i cestu, tehnička ispravnost vozila predstavlja jedan od ključnih čimbenika sigurnosti u prometu.

Svi vlasnici vozila mogu se besplatno odazvati akciji i obaviti tehnički pregled u bilo kojoj stanici za redovni tehnički pregled vozila u Hrvatskoj. Dodatno, prvih 10.000 vozača koji sudjeluju u akciji dobit će poklon pakiranje od 3 litre tekućine za pranje vjetrobranskog stakla vozila.

auto tehnički pregled

