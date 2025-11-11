Banka poslala važnu obavijest korisnicima: Ove kartice od sutra ne vrijede, evo što morate napraviti

Zagrebačka banka obavijestila je svoje korisnike da rok za prestanak korištenja Visa kartica ističe sutra, 12. studenoga. Iako je prvotno bilo najavljeno da će plaćanja Visa karticama prestati biti moguća od 15. listopada, korisnici su putem e-maila primili obavijest o promjeni roka, uz informaciju o novim pogodnostima koje donose Zaba Mastercard kartice.

Tijekom 2024., Zagrebačka banka je svim svojim klijentima, kako individualnim, tako i poslovnim, poslala nove Mastercard kartice kao zamjenu za postojeće Visa kartice. Ova promjena usklađuje se s globalnim trendovima u bankarskom sektoru, s ciljem poboljšanja sigurnosti i korisničkog iskustva.

Aktivacija novih Mastercard kartica jednostavna je i može se obaviti putem bankomatskih usluga, online bankarstva ili osobnim posjetom podružnici. Klijenti koji imaju pitanja ili trebaju dodatnu podršku tijekom prijelaza mogu se obratiti korisničkoj službi Zagrebačke banke.

Svi korisnici koji još nisu izvršili aktivaciju svojih novih kartica pozvani su da to učine što prije kako bi izbjegli eventualne komplikacije nakon isteka roka za korištenje Visa kartica.