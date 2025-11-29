Koliko je kuhano vino, koliko kobasice i koje su najbolje destinacije: Veliki vodič kroz najbolje Advente

Dugo iščekivani kraj studenoga donosi nam početak adventske groznice, a za ljubitelje blagdanskog ugođaja, kuhanog vina i mirisa cimeta, vikend koji obuhvaća 29. i 30. studenoga 2025. bit će ključan datum u kalendaru. U središtu pozornosti svakako je višestruko nagrađivani Advent Zagreb, koji službeno započinje u subotu, 29. studenoga. Iako će se na određenim lokacijama osjetiti "zagrijavanje" već nekoliko dana ranije, prava čarolija kreće paljenjem prve adventske svijeće na Trgu bana Josipa Jelačića u 16:30 sati, nakon čega slijedi spektakularno otvorenje Ledenog parka na Trgu kralja Tomislava uz baletnu predstavu na ledu.

No, blagdanska atmosfera neće zaobići ni ostatak Hrvatske, gdje se gradovi na obali i u unutrašnjosti pripremaju za svoje jedinstvene interpretacije Adventa istog tog vikenda. Rijeka Advent također započinje 29. studenoga svečanim paljenjem blagdanske rasvjete na Korzu u 18 sati, dok će ljubitelji klizanja moći isprobati led u Exportu već u poslijepodnevnim satima. Poseban mediteranski šarm donosi Advent u Splitu, čije je svečano otvorenje zakazano za isti datum, iako će se prvi obrisi blagdanskog raspoloženja na Rivi, Pjaci i Prokurativama osjetiti već od 27. studenoga.

Split nudi spoj tradicije i moderne zabave uz more, što ga čini sve popularnijim odredištem za one koji žele izbjeći minuse na termometru, a ne žele se odreći božićnog ugođaja. Ne smijemo zaboraviti ni Dubrovnik, gdje Dubrovački zimski festival počinje u nedjelju, 30. studenoga, pretvarajući Stradun u bajkovitu kulisu. Za one koji traže nešto autentičnije i ruralnije iskustvo, Sajam OPG-ova i eko proizvođača u Gudovcu održat će se upravo tijekom tog vikenda, 29. i 30. studenoga, nudeći domaće proizvode savršene za blagdanski stol.

Pogledamo li prema susjedstvu i ostatku Europe, posljednji vikend studenoga označava start i za neke od najpoznatijih europskih sajmova, što je idealna prilika za kratki vikend-izlet. Mnogima omiljena Ljubljana svoju će poznatu svjetlosnu dekoraciju, koja se smatra jednom od najumjetničkijih u Europi, upaliti u petak, 28. studenoga, dok glavni božićni sajam uz rijeku Ljubljanicu starta dan kasnije. Istovremeno, Prag, grad stotinu tornjeva, svoje glavne sajmove na Starogradskom trgu i Vjenceslavovom trgu otvara 29. studenoga, pretvarajući češku prijestolnicu u gotičku zimsku bajku koja traje sve do Sveta tri kralja.

Ako vas put vodi prema zapadu, njemački gradovi, koji su kolijevka ove tradicije, također startaju u tom terminu. Slavni Christkindlesmarkt u Nürnbergu, jedan od najstarijih na svijetu, otvara svoja vrata 28. studenoga, nudeći autentične medenjake i povijesni ugođaj bez premca. Istog datuma započinje i Winter Wonders u Bruxellesu, dok Strasbourg, samoprozvana prijestolnica Božića, kreće s programom tek dan ili dva ranije, čineći taj vikend idealnim za posjet.

S obzirom na to da se radi o samom početku sezone, očekuje se velika posjećenost u svim navedenim gradovima, stoga je pravovremeno planiranje ključno. Iako su neki gradovi poput Beča ili Budimpešte svoje sajmove otvorili već sredinom studenoga, energija otvaranja krajem mjeseca u gradovima poput Zagreba, Praga i Ljubljane ima posebnu draž. Cijene na sajmovima varirat će ovisno o destinaciji, no pripremite se na to da su u većini europskih metropola, pa tako i u Hrvatskoj, cijene hrane i pića blago porasle u odnosu na prethodne godine. Primjerice, za kuhano vino u Zagrebu i okolnim europskim gradovima trebat će izdvojiti između 3,50 i 5,00 eura, dok se cijene kobasica i ostalih delicija kreću od 6,00 do 10,00 eura.