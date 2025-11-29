Mnogi će ga za blagdane morati preskočiti: Ovaj proizvod u devet mjeseci skuplji 48 posto

Čokolade za kuhanje bilježe rast prosječne cijene u prvih devet mjeseci u odnosu na lani od čak 48%, a na godišnjoj razini za 33%, dok najveći pad prosječne cijene bilježi kategorija šećera – i to za 37, odnosno 29% u promatranom razdoblju, pokazala je analiza kretanja cijena više od 150 najvažnijih kategorija namirnica i ostalih svakodnevnih potrepština koju je za magazin Ja Trgovac napravio NIQ.

Zorana Krajinović, Client Business Partner u agenciji NIQ, kaže kako u ukupnoj prodaji robe široke potrošnje na tržištu Hrvatske prehrana čini nešto više od 85% ukupne prodaje, a neprehrana preostalih 15%. Brendovi predstavljaju gotovo 80% ukupne prodaje, a trgovačke robne marke (TRM), koje bilježe blagi rast količinskog udjela u odnosu na brendirane proizvode u cjelokupnoj košarici kategorija robe široke potrošnje, 20%.

Prehrana (oko 100 kategorija u ukupnoj "košarici") bilježi rast iznad 8% na godišnjoj razini (od listopada lanjske godine do rujna 2024.) u odnosu na godinu ranije te 7% u devet mjeseci ove godine. Prosječne cijene su u prehrani zabilježile rast od 6% na godišnjoj razini, a 5% od početka godine. trgovačke robne marke i brendirani proizvodi bilježe pak rast prodaje od 7% – TRM uslijed rasta cijena i rasta količina, dok brendirani proizvodi bilježe rast isključivo od rasta prosječnih cijena.

Najvećih 10 kategorija hrane i pića (vrijednosno) čine gotovo polovicu prometa prehrane i zajedno su ostvarile 5% veću prodaju od početka godine, dakle nešto ispod prosjeka, od čega većina bilježi rast prometa uslijed viših cijena (samo sirevi i mlijeko bilježe smanjenje cijena u odnosu na prvih devet mjeseci u 2024. godini).

Od vodećih 10 kategorija, dvoznamenkast rast prometa bilježe jogurti i jaka alkoholna pića, dok salame i mesne prerađevine, svježe meso i gazirana pića imaju iznadprosječni rast. Kava raste vrijednosno, ali uz pad količina i rast cijena. Među sljedećih 10 kategorija koje čine čini nešto manje od 20% prehrane u prvih su devet mjeseci najviše vrijednosno rasli sladoledi (15%) zbog rasta konzumacije i cijena (isti trend pokazuju i slani čips i tortilja-čips), dok male čokolade i prutići bilježe isti rast prometa kao i sladoledi, koji dolazi uslijed većeg rasta cijena, a manje od rasta količina.

Neprehrana (56 kategorija u ukupnoj "košarici") u zadnjih godinu dana raste 4% u prometu, a od početka godine 3%. Iznadprosječni rast prodaje, uz veće količine i cijene od prosjeka, imala su sredstva za njegu lica, paste za zube te balzami i regeneratori za kosu.