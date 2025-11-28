Putoholičari, pažnja! Popusti za Crni petak nisu ništa prema ovom datumu, tada kreću genijalne ponude za putovanja

Iako je “Black Friday” postao poznat po nevjerojatnim popustima, za ljubitelje putovanja postoji još jedan specijalni dan posvećen isključivo velikim putnim akcijama. Iako mnogi koriste vikend zahvalnosti za lov na najatraktivnije ponude, postoji dan nakon Cyber Monday-a koji je posvećen isključivo putovanjima – to je "Travel Tuesday", koji će ove godine biti 2. prosinca, piše The Independent.

Putnici koji čekaju na povoljne cijene za zrakoplovne karte, boravke u hotelima i druge slične ponude mogu očekivati izdašne popuste koje će ponuditi zrakoplovne kompanije i operateri diljem svijeta. Ovaj trend raste svake godine, a stručnjaci predviđaju da će 2025. biti još bolje ponude nego ikad prije.

Simon Calder, novinar koji se bavi za putovanjima, za The Independent je izjavio: „U razdoblju kraja studenog i prvih nekoliko tjedana prosinca, zrakoplovne kompanije smanjuju cijene do onih razina koje su potrebne da napune svoje avione.“ Ovaj period označava „najniže“ sezone za putovanja, kada je najbolje iskoristiti popuste.

Travel Tuesday, koji će ove godine biti 2. prosinca, svoje mjesto je pronašao odmah nakon Cyber Monday-a, a označava ga kao dan specijaliziran za putničke ponude i popuste, s naglaskom na zrakoplovne karte, hotelske boravke i druge putne usluge. Sličan je Cyber Monday-u, ali je usmjeren isključivo na putovanja.

Ovu ideju prvi je uveo online booking platforma Hopper 2017., koja je prepoznala da je utorak nakon zahvalnosti odličan trenutak za povoljne cijene karata. Prema izvještajima McKinsey & Company, zanimanje za Travel Tuesday poraslo je za više od 500 posto od 2021. do 2023., a ove godine se očekuje da će najveće popuste ponuditi američke tvrtke. Međutim, sve više zemalja, uključujući Veliku Britaniju, usvaja ovaj marketinški koncept, pa je moguće da će biti iznenađenja i iz drugih dijelova svijeta.

Kao i uvijek, važno je pregledati i usporediti cijene prije nego što se odlučite za kupovinu. Postavite budžet i potrudite se da ga se držite, ali budite fleksibilni s datumima i destinacijama kako biste uštedjeli što više novca – paket aranžmani često donose najbolje popuste na Travel Tuesday.

Preporuča se i da se prijavite za obavijesti od svojih omiljenih putnih agencija, zrakoplovnih kompanija i hotela, jer oni često nude najbolja sniženja za direktnu rezervaciju. Ako planirate svoje sljedeće putovanje, 2. prosinca bit će savršen dan za traženje ponuda i uživanje u nevjerojatnim popustima.