Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ZABILJEŽITE U KALENDARU

Putoholičari, pažnja! Popusti za Crni petak nisu ništa prema ovom datumu, tada kreću genijalne ponude za putovanja

putovanje
Foto: Adobe Stock
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
28.11.2025.
u 21:00

Prema izvještajima McKinsey & Company, zanimanje za Travel Tuesday poraslo je za više od 500 posto od 2021. do 2023., a ove godine se očekuje da će najveće popuste ponuditi američke tvrtke

Iako je “Black Friday” postao poznat po nevjerojatnim popustima, za ljubitelje putovanja postoji još jedan specijalni dan posvećen isključivo velikim putnim akcijama. Iako mnogi koriste vikend zahvalnosti za lov na najatraktivnije ponude, postoji dan nakon Cyber Monday-a koji je posvećen isključivo putovanjima – to je "Travel Tuesday", koji će ove godine biti 2. prosinca, piše The Independent.

Putnici koji čekaju na povoljne cijene za zrakoplovne karte, boravke u hotelima i druge slične ponude mogu očekivati izdašne popuste koje će ponuditi zrakoplovne kompanije i operateri diljem svijeta. Ovaj trend raste svake godine, a stručnjaci predviđaju da će 2025. biti još bolje ponude nego ikad prije.

Simon Calder, novinar koji se bavi za putovanjima, za The Independent je izjavio: „U razdoblju kraja studenog i prvih nekoliko tjedana prosinca, zrakoplovne kompanije smanjuju cijene do onih razina koje su potrebne da napune svoje avione.“ Ovaj period označava „najniže“ sezone za putovanja, kada je najbolje iskoristiti popuste.

Travel Tuesday, koji će ove godine biti 2. prosinca, svoje mjesto je pronašao odmah nakon Cyber Monday-a, a označava ga kao dan specijaliziran za putničke ponude i popuste, s naglaskom na zrakoplovne karte, hotelske boravke i druge putne usluge. Sličan je Cyber Monday-u, ali je usmjeren isključivo na putovanja.

Ovu ideju prvi je uveo online booking platforma Hopper 2017., koja je prepoznala da je utorak nakon zahvalnosti odličan trenutak za povoljne cijene karata. Prema izvještajima McKinsey & Company, zanimanje za Travel Tuesday poraslo je za više od 500 posto od 2021. do 2023., a ove godine se očekuje da će najveće popuste ponuditi američke tvrtke. Međutim, sve više zemalja, uključujući Veliku Britaniju, usvaja ovaj marketinški koncept, pa je moguće da će biti iznenađenja i iz drugih dijelova svijeta.

Kao i uvijek, važno je pregledati i usporediti cijene prije nego što se odlučite za kupovinu. Postavite budžet i potrudite se da ga se držite, ali budite fleksibilni s datumima i destinacijama kako biste uštedjeli što više novca – paket aranžmani često donose najbolje popuste na Travel Tuesday.

Preporuča se i da se prijavite za obavijesti od svojih omiljenih putnih agencija, zrakoplovnih kompanija i hotela, jer oni često nude najbolja sniženja za direktnu rezervaciju. Ako planirate svoje sljedeće putovanje, 2. prosinca bit će savršen dan za traženje ponuda i uživanje u nevjerojatnim popustima.

'Melania mrzi Božić, ona je Grinch!' - Prvu damu optužuju da joj blagdani nisu prioritet
Ključne riječi
utorak putovanja Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja