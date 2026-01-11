Naši Portali
Prljaviji su i od WC školjke: Ovih deset predmeta u kući rijetko tko čisti, a pravo su leglo opasnih bakterija

11.01.2026.
u 14:00

Istraživanja su otkrila prisutnost stotina različitih vrsta bakterija na predmetima u našim domovima, uključujući E. coli, salmonelu i stafilokok, a topla i vlažna okruženja idealna su za njihov ubrzani razvoj

Kada ste posljednji put temeljito očistili daljinski upravljač, prekidače za svjetlo ili kvake na vratima? Dok se WC školjka redovito dezinficira i riba, upravo su predmeti koje neprestano dodirujemo, a uzimamo zdravo za gotovo, najveći rasadnici mikroorganizama. „Većina ljudi misli da je daska za WC jedno od najzaraženijih mjesta, no to je ujedno i mjesto koje gotovo svi redovito čiste“, objašnjava Jessica Ek, stručnjakinja za čistoću s Američkog instituta za čišćenje. Problematičnima se, ističe, pokazuju površine koje neprestano diramo, a rijetko ih se sjetimo dezinficirati. Istraživanja su otkrila prisutnost stotina različitih vrsta bakterija na predmetima u našim domovima, uključujući E. coli, salmonelu i stafilokok, a topla i vlažna okruženja idealna su za njihov ubrzani razvoj.

Kuhinja se često percipira kao srce doma, no ujedno je i mikrobiološko žarište. Na samom vrhu popisa najprljavijih predmeta nalaze se kuhinjske spužve i krpe, koje mogu sadržavati više od 75 posto koliformnih bakterija, uključujući salmonelu i E. coli. Markus Egert, profesor mikrobiologije, navodi da koncentracija mikroba u spužvi može biti slična onoj u uzorku ljudskog izmeta, s milijardama mikroba u samo jednom kubičnom centimetru. Odmah uz spužvu stoji i daska za rezanje, koja u svojim urezima od noža može skrivati 200 puta više fekalnih bakterija od WC daske, posebno ako se na istoj dasci pripremaju sirovo meso i povrće za salatu. Čak i kuhinjski sudoper, unatoč stalnom protoku vode, zbog ostataka hrane i vlage postaje idealno mjesto za razmnožavanje opasnih bakterija.

Daljinski upravljač, koji svakodnevno prolazi kroz ruke svih ukućana, nerijetko i tijekom jela, može biti i do dvadeset puta prljaviji od WC školjke. Slično vrijedi i za naše mobilne telefone, koje nosimo posvuda, pa čak i u kupaonicu. Nedavna studija otkrila je da mobiteli na sebi nose deset puta više bakterija od WC daske, ponajviše zbog unakrsne kontaminacije tijekom kuhanja. Ništa bolje nisu ni tipkovnice računala i računalni miševi, po kojima tipkamo satima, često jedući za radnim stolom. Mrvice, prašina i masnoća s prstiju stvaraju ljepljivu podlogu na kojoj se bakterije množe, a istraživanja su pokazala da prosječan radni stol može biti čak 400 puta prljaviji od zahodske daske.

Prekidači za svjetlo, kvake na ulaznim vratima, ručke na kuhinjskim elementima i hladnjaku površine su koje dodirujemo nebrojeno puta dnevno, rijetko čistim rukama. Na njima se nakupljaju bakterije koje se zatim lako prenose na sljedeću osobu. Jednako su problematične i višekratne boce za vodu, koje su postale ekološki hit, ali predstavljaju i zdravstveni rizik. Istraživanja su pokazala da prosječna boca za vodu može imati čak 400.000 puta više bakterija od WC daske, a glavni krivci su nedovoljno često pranje i ostaci vlage u kojoj se mikrobi nesmetano razvijaju.

Iako je redovito čistimo, kupaonica skriva nekoliko iznenađujućih izvora zaraze. Držač za četkice za zube pokazao se kao treći najkontaminiraniji predmet u kućanstvu, često sadržeći plijesan i crijevne bakterije. Razlog leži u vlažnom okruženju i blizini WC-a. Svakim puštanjem vode u WC školjci u zrak se oslobađa aerosol koji može sadržavati čestice fekalija, a te čestice mogu sletjeti na obližnje površine, uključujući i vašu četkicu za zube. Zbog toga se preporučuje obavezno spuštanje daske prije puštanja vode. Opasnost predstavljaju i zavjese za tuširanje, koje u vlažnim naborima mogu imati i do 60 puta više bakterija od WC daske, kao i vlažni tepisi koji su idealno tlo za razvoj plijesni.

Spavaća soba trebala bi biti oaza mira, no može biti i leglo mikroorganizama. Ako ne mijenjate posteljinu dovoljno često, izlažete se riziku. Nakon samo tjedan dana korištenja, jastučnica može sadržavati čak 17.000 puta više čestica bakterija od WC daske. Znoj, masnoće s kože i kose, mrtve stanice i ostaci kozmetičkih proizvoda stvaraju savršenu hranu za bakterije i grinje. Stručnjaci stoga savjetuju pranje posteljine najmanje jednom tjedno, a jastučnice i češće. Opasnost se krije i u dječjim plišanim igračkama koje mogu vrvjeti bakterijama, uključujući i E. coli, a jedna je studija pokazala da svaka četvrta igračka na sebi ima tragove izmeta. Redovito pranje ovih predmeta ključno je za održavanje zdravog okruženja, posebno za najmlađe.
Ključne riječi: virusi bakterije Čistoća

