Baterija vam prebrzo curi na iPhoneu? Evo 8 trikova kako će vam trajati dulje

Trajanje baterije na mobitelu problem je za mnoge korisnike iPhonea, posebice one čiji uređaj nije u potpunosti nov. Naime, novi iPhone lako može izdržati cijeli dan, no kako dijelovi stare, baterija traje sve kraće i kraće. Portal CNET navodi kako i noviji softver također uzima svoj danak na bateriji jer iOS 18 i aplikacije, uključujući Apple Intelligence AI, mogu brzo isprazniti bateriju. Snimanje fotografija i videa, igranje igara te gledanje serija i filmova također mogu iscrpiti bateriju. Neki od uzroka pražnjenja baterije lako se mogu kontrolirati, a postoji i nekoliko trikova koji će produljiti vijek trajanja mobitela.

1. Pronađite što vam prazni bateriju - Neke aplikacije više troše bateriju iPhonea od drugih, a najveći krivci su one koje prate lokaciju, strimaju video ili generiraju grafiku - primjerice igrice. Ako se uređaj malo zagrijava, vjerojatno troši bateriju brže nego tijekom uobičajene upotrebe. CNET navodi kako postoji način da korisnici točno provjere koje aplikacije najviše troše bateriju. Potrebno je ići na Postavke > Baterija i skrolati prema dolje kako bi vidjeli koje aplikacije uzimaju najveći postotak vremena korištenja zaslona. Također, savjetuje se provjera odjeljka Uvidi i prijedlozi jer on obavlja svu analizu i pokazuje koje aplikacije i postavke treba promijeniti.

2. Uklonite aplikacije koje troše bateriju - Vjerojatno jedna ili dvije aplikacije svakodnevno troše preveliki dio vaše baterije. Ako želite duže trajanje baterije, uklonite aplikaciju tako da dugo pritisnete njezinu ikonu na početnom zaslonu i kliknete na "x" u kutu. Osim toga, možete postaviti vremensko ograničenje za pojedinačne aplikacije ili cijele kategorije. To je moguće odlaskom na Postavke > Vrijeme korištenja zaslona i dodirom na Ograničenja aplikacija. Od tamo dodirnite gumb Dodaj ograničenje kako biste odabrali cijele kategorije ili određene aplikacije.

3. Smanjite svjetlinu zaslona - Možete uštedjeti bateriju smanjenjem svjetline zaslona vašeg iPhonea. Povucite prstom s gornjeg desnog kuta prema dolje kako biste otvorili Kontrolni centar i ručno smanjite traku svjetline. Alternativno, ove kontrole možete pronaći u Postavke > Zaslon i svjetlina. Dok ste u podizborniku Zaslon i svjetlina, dodirnite Automatsko zaključavanje kako biste postavili kraće vrijeme prije nego što se telefon sam zaključa. Na taj način nećete trošiti bateriju ako telefon odložite i usmjerite pažnju na nešto drugo.

4. Uključite način niske potrošnje - Kad god baterija padne ispod 20%, vaš iPhone će vas pitati želite li produljiti preostalo trajanje baterije uključivanjem Načina niske potrošnje. No, možete ga i ručno aktivirati u bilo kojem trenutku, bilo otvaranjem Kontrolnog centra ili odlaskom na Postavke > Baterija i uključivanjem opcije tamo. Način niske potrošnje je sveobuhvatna postavka koja produžuje trajanje baterije smanjujući potrošnju iz nekoliko aktivnih i pasivnih izvora. Smanjuje pozadinske aktivnosti poput preuzimanja i dohvaćanja pošte, smanjuje svjetlinu zaslona te isključuje uvijek uključeni zaslon (Always On Display).

5. Ako je vaš 5G signal slab, prebacite se na 4G LTE - Iako su operateri godinama razvijali svoje 5G mreže, neki vlasnici telefona imat će poteškoća s dobivanjem snažnog signala u područjima sa slabom pokrivenošću ili na mjestima gdje 5G teško dopire, poput unutar zgrada i podzemlja. iPhone troši puno baterije pokušavajući ostati povezan pa ako nemate dobru povezanost, možda je najbolje ručno se prebaciti na 4G LTE. Da biste to učinili, idite na Postavke > Mobilna mreža, zatim dodirnite Opcije mobilnih podataka. Ako ne vidite Opcije mobilnih podataka, odaberite SIM ili eSIM koji trenutno koristite. Na sljedećem zaslonu dodirnite Glas i podaci te odaberite LTE. Tako ćete koristiti samo 4G LTE za povezivanje s mobilnim mrežama koje bi trebale biti šire dostupne kod operatera. Preuzimanje podataka također troši bateriju pa bi ručno ograničavanje toga moglo produljiti trajanje baterije. Da biste to učinili, idite na Postavke > Mobilna mreža, zatim dodirnite Opcije mobilnih podataka. Ako ne vidite Opcije mobilnih podataka, dodirnite SIM ili eSIM koji trenutno koristite. Na sljedećem zaslonu dodirnite Način podataka, zatim odaberite Način niske potrošnje podataka, što će pauzirati automatska ažuriranja i pozadinske zadatke.

6. Selektivno isključite usluge lociranja - Praćenje vaše lokacije troši bateriju pa je dobro isključiti opciju kada nije potrebna. Određivanje pozicije koristi više senzora pa ušteda baterije nije zanemariva. Da biste vidjeli koje aplikacije prate vašu lokaciju, dodirnite Postavke > Privatnost i sigurnost > Usluge lociranja i pregledajte kako biste prilagodili svaku pojedinačno. Također možete potpuno isključiti Usluge lociranja pomoću prekidača na vrhu zaslona. CNET napominje da su Usluge lociranja potrebne za Appleovu značajku "Find My" pa ako želite pratiti drugi objekt povezan s vašim računom, morat ćete imati uključene Usluge lociranja. Isto tako, bit će vam potrebne ako ikada izgubite iPhone koji koristite.

7. Isključite uvijek uključeni zaslon (Always On Display) - Uvijek uključeni zaslon radi ono što mu ime kaže: zadržava prigušenu verziju vašeg zaključanog zaslona. To vam omogućuje da provjerite vrijeme, widgete na zaslonu i broj obavijesti bez potrebe za potpunim otključavanjem telefona. Međutim, to također troši bateriju jer je ta verzija zaslona s niskim osvjetljenjem stalno aktivirana. Ako želite to učiniti, idite na Postavke > Zaslon i svjetlina > Uvijek uključeni zaslon i isključite ga.

8. Zamijenite bateriju - Tijekom godina korištenja, baterija iPhonea će degradirati i jednostavno neće moći zadržati toliko energije kao kad je bila nova. Apple je olakšao provjeru stanja baterije – idite na Postavke > Baterija > Zdravlje baterije i dobit ćete jednostavnu dijagnozu, procjenu maksimalnog kapaciteta pri punom punjenju i broj ciklusa potpunog punjenja kroz koje je prošla. Apple općenito preporučuje zamjenu baterije kada njezin maksimalni kapacitet padne ispod 80%. Kvaliteta može toliko degradirati i da se baterija može deformirati dovoljno da ošteti senzore i unutarnje dijelove iPhonea, što je rijetko.