Otkriven točan datum izlaska iPhonea 17 i iPhonea 17 Pro: Evo što se sve mijenja u dizajnu, kamerama i cijenama

Prema najnovijim informacijama i analizama koje kruže tehnološkim krugovima, Apple se drži svog tradicionalnog jesenskog rasporeda. Očekuje se da će nova serija iPhone 17 biti službeno predstavljena svijetu tijekom posebnog događaja u tjednu koji počinje 8. rujna 2025. godine, s utorkom, 9. rujna, kao najizglednijim datumom. Nakon predstavljanja, prednarudžbe za najočekivanije modele, iPhone 17 Pro i 17 Pro Max, trebale bi započeti već u petak, 12. rujna, piše Forbes. Konačno, prvi kupci svoje će uređaje moći dobiti u ruke tjedan dana kasnije, u petak, 19. rujna 2025., kada kreće službena prodaja diljem svijeta. Iako uvijek postoji mogućnost odgode za pojedine modele, trenutna predviđanja sugeriraju da će svi najavljeni uređaji biti dostupni istovremeno.

Najveća i vizualno najupečatljivija promjena dogodit će se na poleđini Pro modela. Prepoznatljivi kvadratni otok s kamerama, koji je bio zaštitni znak posljednjih nekoliko generacija, odlazi u povijest te će ga zamijeniti elegantna traka koja se proteže cijelom širinom telefona, dajući mu potpuno novi i moderniji izgled. Ova promjena dizajna za sobom povlači i jednu manju, ali simbolički važnu posljedicu – preseljenje Appleovog logotipa. Zanimljive su i glasine o promjeni materijala. Čini se da će se iPhone 17 Pro i Pro Max vratiti aluminiju, dok bi čvršći i lakši titanij mogao biti rezerviran za potpuno novi model, iPhone 17 Air, čija bi navodna debljina od samo 5.5 mm zahtijevala dodatnu strukturnu čvrstoću.

Zasloni također dobivaju značajna poboljšanja. Svi modeli u seriji 17 navodno će imati poseban antirefleksivni premaz koji će značajno poboljšati vidljivost na jakom suncu. Veliki iskorak očekuje se i za standardni iPhone 17, za koji se predviđa da će napokon dobiti zaslon sa stopom osvježavanja od 120Hz. Ipak, dio analitičara tvrdi da će napredna ProMotion tehnologija, koja omogućuje i Always-On zaslon, i dalje ostati ekskluzivna za Pro modele. Ono što je gotovo sigurno jest da će Apple ove godine ponuditi četiri različite veličine zaslona, po jednu za svaki model, čime se napušta praksa identičnih dimenzija za standardni i Pro model.

U srcu iPhonea 17 Pro i Pro Max bit će novi, moćniji čip A19 Pro. Kao što je i očekivano, donijet će veće brzine i bolju energetsku učinkovitost. Prava revolucija, međutim, događa se u sustavu kamera na Pro modelima. Po prvi put u povijesti iPhonea, predviđa se da će sve tri stražnje kamere – glavna, ultraširokokutna i telefoto – imati senzor rezolucije 48 megapiksela. Ovo je ogroman skok, posebno za telefoto i ultraširokokutnu leću, što će rezultirati fotografijama s daleko više detalja i boljim performansama u uvjetima slabog osvjetljenja.

Jedna od kontroverznijih glasina tiče se palete boja. Očekuju se četiri opcije za Pro modele: klasična crna, bijela, tamnoplava te jedna potpuno nova i odvažna – jarko narančasta. Iako neki, poput analitičara iz Forbesa, sumnjaju da će se raditi o prigušenijoj, bakrenoj nijansi, povratak aluminijskom kućištu otvara vrata življim bojama. Korisnike će obradovati i vijest da bi iPhone 17 Pro Max mogao biti nešto deblji, što gotovo sigurno implicira ugradnju baterije većeg kapaciteta i dulju autonomiju. No, sve ove inovacije dolaze s cijenom. Analitičari predviđaju poskupljenje od najmanje 50 dolara po modelu, što bi početnu cijenu za iPhone 17 Pro moglo podići na razinu od oko 1.250 €. Kao svojevrsnu utjehu, Apple bi mogao udvostručiti početnu pohranu na Pro modelu sa 128 GB na 256 GB.