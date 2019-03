Sud u legendu poslao legendarni Tomos

Čini se da je ovoga puta priči zbilja došao kraj. Početkom 2019. godine sud u Kopru odobrio je zahtjev radnika tvornice Tomos i nekad uspješnu tvrtku poslao u stečaj.

Tužna vijest za mnoge, nema sumnje, jer u našoj regiji gotovo da nema obitelji čiji barem jedan član nije jurio na motociklu Tomos ili plovio pogonjen Tomosovim ‘konjima’, odnosno izvanbrodskim motorima iz Tomosovih pogona. No kako se od lijepih uspomena ne može živjeti, odluka o stečaju nažalost nije bila posve iznenađujuća jer problemi legendarnog slovenskog proizvođača mopeda i motocikala počeli su mnogo prije tog sudbonosnog 3. siječnja 2019. godine. No idemo redom...

Još ih ima na cestama

Premda je utemeljena još 1954. godine, a s proizvodnjom je započela godinu kasnije, tvornica Tomos u Kopru službeno je otvorena pet godina kasnije, 1959. godine. Da je uspjela poživjeti još malo, ove bi godine proslavila svoj 60. rođendan. Prvi direktor Franc Pečar bio je zaslužan za činjenicu da je Tomos potpisao ugovor o licencnoj proizvodnji s austrijskim Steyr-Daimler-Puchom, a prvi motocikl sklopljen u Tomosu bio je Puch SG 250. Te 1955. godine bilo ih je proizvedeno 137, kao i 124 mopeda RL125, a već od sljedeće godine tvrtka se počela ozbiljnije fokusirati na razvoj vlastitih proizvoda. Krajem pedesetih stvoren je kasniji apsolutni prodajni hit Colibri, koji je 1959. sklopljen u više od 17.000 primjeraka te se počeo izvoziti u Švedsku.

Video - Salon automobila u Ženevi

[video: 29884 / ]

U šezdesetima, koje su postale najproduktivnije razdoblje u životu Tomosa, proizvodilo se i izvozilo mnogo, posebno u Nizozemsku. Najviše se izvozilo motocikala malog radnog obujma koji su u to doba i bili najtraženija roba širom Europe. Do 1971. godine većina proizvodnje bila je namijenjena izvozu, negdje u to doba stvoren je i legendarni Automatic, a koju godinu poslije baš sve što je Tomos sklapao i izvozio bilo je proizvod njihovih inženjera i radnika. Sredinom sedamdesetih, zahvaljujući ponajprije naftnoj krizi, otvorilo se i američko tržište, a Tomos je nedugo nakon toga bilježio proizvodnju od nevjerojatnih 100 tisuća primjeraka.

I kada se pomislilo da bolje ne može, došle su osamdesete, apsolutno zlatno doba Tomosa. Modeli koji su se pojavili u ovom razdoblju pamte se i danas, a neki od njih se uostalom i dalje susreću na našim cestama. Legendarni APN 6 predstavljen je 1981. godine, a četiri godine poslije pojavili su se i prvi primjerci modela BT50, koji je među ondašnjom mlađarijom bio vrlo tražena roba. O njegovu off-road izdanju s imenom ATX 50 C, koje je stiglo nešto kasnije, da i ne govorimo.

Veliki planovi

S devedesetima su, pak, pristigli novi izazovi. Iako se u početku činilo da će Tomos, oslobođen okova socijalizma, tek sada moći procvasti punim sjajem, nakon početnog uspješnog starta modela kao što su Sprint, Targa i LX, nad Koprom su se počeli nadvijati crni oblaci. Cijela se priča na kraju urušila 2012. godine, kada je tvrtka Hidria, u čijem je vlasništvu Tomos bio još od 1998. godine, objavila da je zbog slabog poslovanja primorana ugasiti proizvodnju.

S takvim se raspletom mnogi nisu mogli pomiriti, a među njima je bio i novi kupac Iztok Pikl, koji je 2015. najavio i pokrenuo reanimaciju brenda te iznio veliki plan za povratak na svjetska tržišta. Nažalost, unatoč činjenici da smo Tomosu svi držali palčeve, ova priča kao da nije mogla imati sretan završetak. Prodaja nikako nije ispunjavala očekivanja, a kako se proizvodnja nije mogla održati bez novca za plaće radnika i daljnji ostanak na tržištu, Tomos je još jednom morao zatvoriti svoja vrata. Ovoga puta, bojimo se, moglo bi to biti zauvijek.