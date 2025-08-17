Rashladna tekućina može spriječiti skupe kvarove – ali samo ako znate što radite

Kako bi motor automobila ostao u optimalnom radnom stanju, osobito tijekom ljetnih vrućina ili pri većim opterećenjima, važno je da sustav hlađenja funkcionira besprijekorno. Kroz sustav cirkulira desetak do petnaest litara rashladne tekućine, koja se kreće od bloka motora do hladnjaka. Pokreće ju pumpa, a ako se sustav ne održava redovito i ne nadopunjava prema potrebi, mogu nastati ozbiljna i skupa oštećenja. U suvremenim vozilima potreba za nadolijevanjem tekućine rijetko se javlja, no s vremenom moguća su manja curenja. Do njih često dolazi zbog sitnih oštećenja, poput ugriza glodavaca koji oštećuju crijeva. Ako su svi spojevi dobro zategnuti, a razina tekućine ipak pada, uzrok može biti u istrošenoj vodenoj pumpi ili problematičnoj brtvi glave motora, pikše HAK Revija.

Važno je znati da se razina rashladne tekućine nikako ne smije provjeravati kada je motor još topao. Sustav je tada pod pritiskom, a otvaranje čepa može dovesti do izlijevanja vruće tekućine i ozbiljnih opeklina. Također, dolijevanje hladne tekućine u vrući motor može izazvati pukotine u sustavu zbog naglog temperaturnog kontrasta. Umjesto toga, treba pričekati da se motor ohladi i tada vizualno provjeriti spremnik rashladne tekućine izvana, gdje su označene minimalna i maksimalna dopuštena razina. Ako razina padne ispod oznake minimuma, preporučuje se provjeriti postoje li tragovi curenja – poput mrlja ispod vozila – i, u slučaju potrebe, potražiti stručnu pomoć. Prilikom pregleda dobro je obratiti pažnju i na izgled same tekućine. Promjena boje ili prisutnost čestica mogu ukazivati na koroziju, dok masni film na površini najčešće upućuje na kvar brtve glave motora.

Ako je nadolijevanje potrebno, to se čini isključivo kada je motor potpuno ohlađen. Tada se čep spremnika otvara i tekućina se dolijeva do razine između oznaka. Na tržištu su dostupne gotove mješavine, ali i koncentrati koje je prije upotrebe potrebno pravilno razrijediti – najčešće destiliranom vodom, budući da obična voda može uzrokovati taloženje kamenca. Prilikom odabira odgovarajuće tekućine nije presudna njezina boja, već tip – poput G11, G12+ ili G13 – koji mora odgovarati specifikacijama vozila. Točan podatak nalazi se u priručniku vozila ili na samom spremniku. U slučaju nejasnoća, najbolje je obratiti se servisu. Osim toga, rashladna tekućina ne traje zauvijek. Preporučeni intervali zamjene razlikuju se – kod nekih vozila ona se mijenja svakih 50.000 kilometara, dok kod drugih može trajati i do 200.000 kilometara. Neki proizvođači uopće ne predviđaju zamjenu, ali to ne znači da povremena provjera nije potrebna.