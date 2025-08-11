Njemačka od listopada uvodi nova pravila za zimske gume: M+S oznaka više ne vrijedi

Od 1. listopada 2025. na snagu su stupila nova pravila koja se tiču uporabe zimskih guma. Gume koje nose isključivo oznaku M+S (blato i snijeg) više se ne smiju koristiti na cestama u zimskim uvjetima, poput snijega, poledice ili leda. Zimske i cjelogodišnje gume sada moraju imati takozvani Alpine simbol – siluetu planinskog vrha sa snježnom pahuljom – koji jamči da je guma prošla testiranja i ispunjava propisane standarde za vožnju u zimskim uvjetima. Za razliku od toga, oznaka M+S nikada nije bila zakonski regulirana ni tehnički definirana, već je označavala samo dublji profil, bez garancije stvarnih zimskih performansi.

Prodaja guma s isključivo M+S oznakom više nije dopuštena, no mnogi vozači ih još uvijek drže u garažama ili spremištima, često i nekorištene, prenosi Fenix magazin. Njihova uporaba u zimskim uvjetima sada je zabranjena. Iako bi se tehnički mogle koristiti tijekom ljeta (ako su u dobrom stanju i s dovoljnim profilom), to se ne preporučuje jer su te gume obično stare, otvrdnule i manje sigurne.

Kako provjeriti svoje gume

Na bočnoj strani gume možete pronaći potrebne oznake:

Samo M+S – zabranjeno u zimskim uvjetima

M+S + Alpine simbol – dopušteno

DOT stariji od 2017. – preporučuje se zamjena zbog starenja materijala

Vožnja s neodgovarajućim gumama po snijegu ili poledici može donijeti novčanu kaznu i kazneni bod. U slučaju da pritom ometate promet ili ugrozite sigurnost, kazna raste.

Prekršaj Kazna (€) Bodovi Neodgovarajuće gume po poledici 60 1 … uz ometanje prometa 80 1 … uz ugrožavanje sigurnosti 100 1

Osiguranje također može odbiti isplatu odštete ako se utvrdi da je nesreća uzrokovana korištenjem nepropisnih guma.