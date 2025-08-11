Naši Portali
PRIJETE KAZNE

Njemačka od listopada uvodi nova pravila za zimske gume: M+S oznaka više ne vrijedi

Korina Baretić
11.08.2025.
u 13:42

Vožnja s neodgovarajućim gumama po snijegu ili poledici može donijeti novčanu kaznu i kazneni bod. U slučaju da pritom ometate promet ili ugrozite sigurnost, kazna raste.

Od 1. listopada 2025. na snagu su stupila nova pravila koja se tiču uporabe zimskih guma. Gume koje nose isključivo oznaku M+S (blato i snijeg) više se ne smiju koristiti na cestama u zimskim uvjetima, poput snijega, poledice ili leda. Zimske i cjelogodišnje gume sada moraju imati takozvani Alpine simbol – siluetu planinskog vrha sa snježnom pahuljom – koji jamči da je guma prošla testiranja i ispunjava propisane standarde za vožnju u zimskim uvjetima. Za razliku od toga, oznaka M+S nikada nije bila zakonski regulirana ni tehnički definirana, već je označavala samo dublji profil, bez garancije stvarnih zimskih performansi.

Prodaja guma s isključivo M+S oznakom više nije dopuštena, no mnogi vozači ih još uvijek drže u garažama ili spremištima, često i nekorištene, prenosi Fenix magazin. Njihova uporaba u zimskim uvjetima sada je zabranjena. Iako bi se tehnički mogle koristiti tijekom ljeta (ako su u dobrom stanju i s dovoljnim profilom), to se ne preporučuje jer su te gume obično stare, otvrdnule i manje sigurne.

Kako provjeriti svoje gume
Na bočnoj strani gume možete pronaći potrebne oznake:

  • Samo M+S – zabranjeno u zimskim uvjetima

  • M+S + Alpine simbol – dopušteno

  • DOT stariji od 2017. – preporučuje se zamjena zbog starenja materijala

Vožnja s neodgovarajućim gumama po snijegu ili poledici može donijeti novčanu kaznu i kazneni bod. U slučaju da pritom ometate promet ili ugrozite sigurnost, kazna raste.

Prekršaj Kazna (€) Bodovi
Neodgovarajuće gume po poledici 60 1
… uz ometanje prometa 80 1
… uz ugrožavanje sigurnosti 100 1

Osiguranje također može odbiti isplatu odštete ako se utvrdi da je nesreća uzrokovana korištenjem nepropisnih guma.

Ključne riječi
Njemačka zimske gume gume

