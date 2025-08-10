Audijev novi SUV, model Q5, nedavno je stigao u Hrvatsku. Treća generacija uspješnog njemačkog modela prvi je SUV koji se temelji na platformi Premium Platform Combustion (PPC) te ga pokreću učinkoviti benzinski i dizelski motori koji su postali ekonomičniji zahvaljujući tehnologiji MHEV plus. Tako je i testni primjerak blagi hibrid, ali on se ovdje ne temelji na benzinskom motoru, što je uobičajena kombinacija, već na responzivnom dizelašu. Audi Q5 postavlja nove standarde u srednjem segmentu premium SUV vozila, a već i moćan dizajn govori da je naglasak na naprednoj tehnologiji. Da ne bude zabune, i dalje je to ozbiljan 'komad' automobila, prilagodljiv kako bi udovoljio različitim životnim stilovima. Mišićavi obrisi kriju odlične proporcije, automobil je to koji je podjednako obiteljski i poslovni. Napredna tehnologija ovdje ima svrhu boravak u autu učiniti jednostavnijim, komfornijim i sigurnijim, no koliko god su se trudili nenametljivo ih uklopiti u čitav paket, high-tech elementi ipak dominiraju. Ili se, možda, uopće nisu trudili maskirati ih u nešto manje posebno... Čim skliznete u udobno profilirano vozačevo sjedalo u oči upada zaobljeni panoramski zaslon. Dva zaslona? Jedan? Zapravo dva stopljena u jedan, vodoravno položen (11,9 + 14,5 inča). Ogledni su primjer skladnog suživota Audi virtualnog kokpita i centralnog zaslona multimedije. A zapravo nisu ni dva ekrana, već tri, budući da i suvozač ima svoj, na kojem tijekom vožnje vrijeme može kratiti npr. gledanjem filmova, jer vozač iz svoje pozicije ne vidi što se na suvozačevom 10,9-inčnom zaslonu prikazuje. Zgodno? Da. Neophodno? Baš i ne.

FOTO Provjerili smo koje je sve novotarije Audi ugradio u svoj najprodavaniji model

Putnički prostor u novom Q5 – većem od prethodnika - temeljito je presložen. Novi koncept rezultirao je s više prostora za noge i glave putnika te s raskošnijim prtljažnim prostorom. Stražnju klupu moguće je pomicati i po dužini i po nagibu, čime se postiže veći obujam prtljažnika ili veći komfor za putnike. Kad se nasloni stražnjih sjedala preklope, obujam prtljažnika s osnovnih se 520 povećava do 1473 l. Pokrivka prtljažnika može se pohraniti u pretinac ispod podnice, čime se dobiva još više prostora za prtljagu. Putnički prostor nije samo prostran i elegantno izveden. Također je opremljen brojnim sitnicama koje smo itekako cijenili i na gradskim rutama, no još više na putovanju. Od koristi su brojni pretinci – za kovanice, ključeve, naočale..., pa hlađeni pretinac – a putnike su veselila i dva USB priključka straga (uz dva sprijeda). Opcijski, USB priključci sprijeda mogu omogućiti kapacitet punjenja od 60 W, a stražnji do 100 W, što znači da se tijekom vožnje može puniti i laptop. Zgodno za profesije čiji je ured često putujući.

Već iz dosad navedenog može se zaključiti da se Audi jako potrudio oko nove generacije svog globalno najprodavanijeg modela.

Kad je 4-cilindrični turbodizelaš – pa bio on i elektrificiran – sa svih strana okružen potpuno električnim i plug-in hibridnim modelima, on mora biti besprijekoran. Dizelski motor ovdje radi mirno i tiho, gotovo da se ne može prepoznati što mu kola 'venama'. Otkrivaju ga okretaji, jer uz 204 konjske snage pruža 400 Nm okretnog momenta već od 1750 o/min. Dodajte tome 24 KS iz elektromotora i imate uzoran odziv i još uzorniji doseg. Na testu nam je u prosjeku trošio 6,5 l/100 km. Uz 7-stupanjski S tronic mjenjač s dvostrukom spojkom i quattro pogon, ovaj golijat stotku iz mirovanja lovi za 7,4 s. No, više smo uživali u ležernom krstarenju, koristeći blagodati zračnog ovjesa (opcija). Početna dizelska verzija novog Audija Q5 kreće od 60.252 eura. Prepun opcijskih stavki, testni Q5 stoji 97.687 eura.