Kako spriječiti dijete da se odvezuje tijekom vožnje automobilom

Autor
Sandra Mikulčić
12.08.2025.
u 07:00

Ako ste krenuli negdje gdje ne morate nužno ići, u park, a dijete ne odustaje od odvezivanja pojasa, vratite se kući. Pokažite da mislite ozbiljno. Naravno, djetetu morate pružiti pozitivan primjer - i vi u autu uvijek morate biti vezani

Kako spriječiti dvogodišnje dijete da tijekom vožnje u autu odvezuje sigurnosni pojas? Savjeti na tu temu na Instagram profilu Prometne abecede u svega četiri dana pogledani su više od 13.000 puta, što je jasan znak koliko nedostaje prometne edukacije i informacija o sigurnosti najmlađih. Roditelji koji su postavili to pitanje navode kako su već sve svoje ideje isprobali, ali niti jedna ne djeluje… U toj dobi, potencijalno rješenje problema varira ovisno o situaciji. Ako su u autu s djetetom dvije osobe, jedna treba sjediti pored djeteta i na svaki pokušaj odvezivanja primiti djetetovu ruku i upozoriti da ga pojas čuva, da ga on drži u sigurnoj sjedalici. Ako ste krenuli negdje gdje ne morate nužno ići, u park, upozorite dijete da se bez pojasa ne može voziti i da se, nastavi li s odvezivanjem, vraćate kući. No, onda se zaista i morate vratiti kući, napominju iz Prometne abecede. Morate pokazati da mislite ozbiljno.

Jednako treba postupiti i ako je vozač sam s djetetom: nema tko spriječiti odvezivanje, odmah treba odustati od odlaska u park. Starijem djetetu možete u praksi pokazati što se događa kad nije vezano. Na neprometnoj površini krenite sporo voziti pa naglo zakočite - obavezno na neprometnoj površini i obavezno sporo vozite, brzinom hoda, tako da ne riskirate da se dijete ozlijedi. I pri niskoj brzini kod naglog će kočenja dijete (u većini slučajeva) shvatiti čemu služi pojas. Zašto dijete uopće odluči da se (više) ne želi vezati u autu? Djetetu starom, primjerice, godinu i pol, dvije to sine kad jednom prstićima stisne gumb i pojas se otvori. Čitava situacija bude mu zabavna. Druga mogućnost je da ste pojaseve prejako zategnuli, pa je djetetu bilo neudobno i izlazak iz te stege dočekalo je s olakšanjem. Treća opcija je da ste djetetu sami pokazali da se voziti može i bez da je vezano u sjedalici. Kako problem u startu ne biste stvorili, pazite da je djetetu u sjedalici uvijek udobno, da pojasevi nisu prejako zategnuti. Neka u autu uvijek bude jedna draga igračka, koju dijete može dobiti tek kad je pojas zakopčan. I, naravno, vi u autu uvijek morate biti vezani.
CO
Collins
07:19 12.08.2025.

Istraživačko novinarstvo! Pulitzer! (Woodward & Bernstein reading and learning)

