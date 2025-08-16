Volite voziti sporije od ograničenja? Ako pretjerate, možete dobiti kaznu do 120 eura, čak i kazneni bod

Poznato je da su pravila oko ograničenja brzine u Njemačkoj nešto drukčija nego kod nas, pa tako svi znaju da na tamošnjim autocestama ono ne postoji. Promatramo li pak, vožnju po gradskim ulicama ispod dopuštene granice, bez opravdanog razloga, ona se itekako kažnjava.

Njemački Zakon o prometu na cestama navodi sljedeće. "Bez opravdanog razloga motorna vozila ne smiju voziti toliko sporo da ometaju promet", piše portal Fenix.de. Ali što znači opravdan razlog? I kakve kazne prijete ako vozite presporo bez valjanog razloga?

Ako policija ne uoči poseban razlog za vrlo sporu vožnju, mora pretpostaviti da nešto nije u redu s vozačem ili vozilom. Ako objašnjenje vozača nije uvjerljivo, slijedi novčana kazna od 20 eura. U slučaju preticanja preniskom brzinom, kazna se penje na 80 eura, a dobivate i kazneni bod u Flensburgu. Ako pritom dođe do nesreće, kazna skače na 120 eura.

No, kada je spora vožnja dopuštena? Kako piše portal, zakon predviđa i opravdane razloge za vožnju ispod dopuštene brzine. To su na primjer situacije poput traženja parkirnog mjesta u centru grada, tehnički kvar na vozilu, vožnja s velikim ili teškim teretom ili štedljiva vonja.

Postoje i određene situacije kad spora vožnja nije samo poželjna, već i obvezna. Prema članku 3, stavak zakona, "brzina se mora prilagoditi uvjetima na cesti, prometu, vidljivosti, vremenu, sposobnostima vozača i stanju vozila i tereta“. To znači da kod guste magle, poledice ili snježne mećave nije dopušteno voziti punom brzinom. U tim uvjetima je i 30 km/h potpuno prihvatljivo.