'80 ljudi iz cijelog svijeta je došlo vidjeti Neveru. Nadam se da će mog kolegu propisno kazniti'

Nevera je serijski auto, otkrili smo finalnu verziju tog auta, koji sad kreće u proizvodnju i isporuku kupcima. U sljedećih nekoliko mjeseci završava homologacija. Ono što je zanimljivo kod auta jest da pomiče granice - rekao je Mate Rimac ispred Vrtova sunca i ispred svoje dvije Nevere, prenosi Dubrovački vjesnik.

Najsnažniji je serijski auto ikad proizveden, s 1900 konjskih snaga, ispod 2 sekunde od 0 do 100, ispod 9 sekundi na četvrt milje, što ga čini najbržim ubrzavajućim autom ikad na cesti.

Ima najveći baterijski paket od 120 kilovat sati i najbrže punjenje s 500 kilovata. Pokazatelj nam je onoga što možemo smisliti u tehnologiji i raditi za druge proizvođače kao što su Porsche ili Hyundai koji su naši investitori. Naravno da želimo izgraditi snažan biznis u proizvodnji sportskih automobila.

Tisuću ljudi godinama radi dan i noć na stvaranju ovoga. Krenuli smo u državi u kojoj nije bilo znanja za ostvariti ovako nešto. Na početku su mi na fakultetu rekli u Hrvatskoj nije moguće proizvesti auto i što prije odustanem, manje će ljudi potonuti sa mnom. Morali smo stvoriti to iskustvo i to znanje. U početku si nismo mogli priuštiti strane stručnjake, sada možemo pa imamo preko 40 nacionalnosti i ljudi koji donose puno iskustva.

Najviše sam ponosan na to što smo izgradili tim koji je u stanju razviti, proizvesti najkompleksiji auto i auto koji ima ovakve performanse u Hrvatskoj otpočeka do kraja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prošli tjedan smo imali predstavljanje za medije, došli su svjetski mediji u Zadar i na Pag, gdje su testirali auto na stazi i na cesti. To nam je bilo dosta važno. Prilikom testiranja oborili su neke svjetske rekorde. Najznačajniji medij u auto industriji, Top Gear, ocijenio je auto savršenim ocjenama, to nam je bilo jako važno i jako smo ponosni na to da je naš proizvod uspio dokazati da je sve ono što smo rekli da je, ali i oduševiti svjetske novinare. Tjedan dana kasnije u Dubrovniku smo pozvali naše kupce, potencijalne kupce i distributere koji prodaju naš auto diljem svijeta. Imamo preko 20 lokacija u svijetu gdje se naši auto prodaju.

Svi su oni došli tu u Dubrovnik na tri dana, gdje ćemo im predstaviti firmu i aute na različite načine, i Hrvatsku, naravno. Vozit će auto na cesti i dobit će prezentaciju automobila. Mogu svoj auto konfigurirati, birati boje, sjesti s našim dizajnerima i naručiti svoj auto.

Došlo je 80 ljudi. To je dosta dobro s obzirom na restrikcije, imamo ljude iz Amerike, Japana, cijele Europe, Engleske, cijelog svijeta. Bilo je narudžbi već prije testing vožnji, koje zapravo počinju tek danas. Ovdje će 80 ljudi proći testne vožnje i onda auti idu u cijeli svijet, po sajmovima i privatnim eventima gdje će ljudi moći voziti aute.

Na pitanje kako se dogodila neprijavljena testna vožnja koju će sankcionirati policija, a Rimac je rekao: Mi našim kupcima, gostima i zaposlenicima kažemo da je testna vožnja ovdje na javnoj cesti i da se trebaju poštivati prometni propisi. Na žalost, jedan kolega to nije izvršio i žao nam je zbog toga. Bila je policija, razgovarali su s vozačem i bit će, nadam se, propisno kažnjen.

Kupci Nevere su internacionalni i zasad nema kupaca uz Hrvatske, dodao je Rimac kako prenosi Dubrovački vjesnik.

Trebalo im je deset godina da narastu i naprave Neveru, a tvrtka se neprestano širi. S ispirukom ovog auta kreće se ove godine, a cilj je proizvesti ih 50 godišnje. Trenutno im je najveći problem dobava mikroprocesora i čipova, teško je doći do njih, a u Neveri imaju 74 računala.

Nevera coupe limitirana je na 150 komada, a većina komponenti proizvedena je u Hrvatskoj. Jako smo ponosni na to što smo u Hrvatskoj, to svugdje ističemo, naglasio je Mate Rimac.

To se vidi i na autu, koje ima dizajnerske elemente poput kravate i to uvijek ispričamo, kao i otkud ime Nevera, ime za nenadanu oluju i da smo iz zemlje Nikole Tesle. Želimo kupce i medije upoznati sa Hrvatskom. Ljudi ne kupuju samo proizvod, nego doživljaj - zaključio je Rimac.