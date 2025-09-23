Zbog utakmice na Maksimiru neće se moći koristiti Park&Ride sustav na Borongaju: 'Prema preporuci policije...'

Na stadionu na Maksimiru sutra u 21 sat Dinamo će odigrati susret 1. kola UEFA Europa lige protiv turskog Fenerbahçea. Zbog toga će ondje doći do promjene u Park&Ride sustavu na Borongaju.

"Sukladno sigurnosnoj procjeni policije, a na temelju zahtjeva organizatora, povodom odigravanja nogometne utakmice GNK Dinamo – Fenerbahçe S.K. na stadionu Maksimir, određeno je privremeno zauzimanje parkirališnih mjesta te zatvaranje prometa. Privremena regulacija prometa odnosi se na srijedu 24. rujna 2025. godine, od 6 do 24 sata", kazali su nam iz Grada.