DINAMO-FENERBAHÇE

Zbog utakmice na Maksimiru neće se moći koristiti Park&Ride sustav na Borongaju: 'Prema preporuci policije...'

Zagreb: Reportaža o Park & Ride
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Tajana Josipović
23.09.2025.
u 16:07

Privremena regulacija prometa odnosi se na srijedu, od 6 do 24 sata

Na stadionu na Maksimiru sutra u 21 sat Dinamo će odigrati susret 1. kola UEFA Europa lige protiv turskog Fenerbahçea. Zbog toga će ondje doći do promjene u Park&Ride sustavu na Borongaju.

"Sukladno sigurnosnoj procjeni policije, a na temelju zahtjeva organizatora, povodom odigravanja nogometne utakmice GNK Dinamo – Fenerbahçe S.K. na stadionu Maksimir, određeno je privremeno zauzimanje parkirališnih mjesta te zatvaranje prometa. Privremena regulacija prometa odnosi se na srijedu 24. rujna 2025. godine, od 6 do 24 sata", kazali su nam iz Grada.
borongaj Park&Ride Zagreb

Avatar neugodan
neugodan
17:10 23.09.2025.

Stadion treba napraviti na terenu hipodroma. Savrsena prometna povezanost i van centra. Ima mjesta i ze veliki parking na kojem se mogu odrzavati i druga dogadjanja.

