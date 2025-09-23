Tomašević o maloljetničkom nasilju: 'Održan je sastanak u policiji, došli su i ravnatelji škola, a ovo je dogovoreno'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegov zamjenik Luka Korlaet stigli su u Remetinec kako bi obilježili početak radova na Područnom objektu Dječjeg vrtića Remetinec.

"Na dobre stvari uvijek treba čekati. Tako smo i mi, nakon više desetljeća, dočekali ovaj trenutak kada se pozdravljamo sa svojim starim vrtićem. Zamijenit će ga ljepši, veći i bolji objekt u kojem će se igrati, družiti, veseliti i radovati djeca i odrasli. Radi se o podizanju kvalitete života svih ljudi na ovom području te o tome da ćemo, zajedno sa svima koji nas trebaju, s djecom i roditeljima, pokušati biti mjesto koje će djeca voljeti i kada odrastu", kazala je Snježana Mutak, ravnateljica Dječjeg vrtića Remetinec, poželjevši sreću svim radnicima te da se vrtić što prije otvori.

"Nakon 50 godina rada u montažnom objektu, koji je pružao sve ono što mogu dati svi oni koji rade u odgoju i obrazovanju, dobivamo novi vrtić u vrijednosti 7,5 milijuna eura, u čijem je sufinanciranju najveći dio osigurao Grad, dok je dio sredstava povučen iz NPOO-a", rekla je Vesna Šerepac, izaslanica ministra znanosti, obrazovanja i mladih. Vrtić će biti veći od prijašnjeg pa se planira otvaranje i četiri nove skupine, dodala je.

"Gotovo svakodnevno prisustvujemo otvaranju neke škole ili početku radova na nekom vrtiću. Ovo su doista povijesna ulaganja u Zagrebu i to me jako veseli. Ovo je ujedno i jubilarni, 20. projekt dječjih vrtića ove gradske uprave, pa i to možemo proslaviti. Do sada je 14 projekata završeno i otvoreno, pet ih je u fazi radova i opremanja, a ovdje krećemo sa šestim", kazao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Njihova je vizija, podsjetio je, da svako dijete u Zagrebu ima mjesto u gradskom vrtiću u svom kvartu.

"Radovi će trajati godinu dana, a kada vrtić bude dovršen, bit će jedan od najvećih u Zagrebu. Imat će 12 odgojno-obrazovnih skupina", rekao je Tomašević te dodao kako će vrtići u Odri i na Črnomercu početi s radom u iduća dva tjedna.

"Povećavamo broj zaposlenika u vrtićima i uskoro će on biti veći od svih poduzeća u Zagrebačkom holdingu. To će uskoro biti najveći sustav. Nije dovoljno ulagati u zgrade, već i u ljude", rekao je Tomašević. A ravnateljica S. Mutak kazala je kako su svi odgojitelji ostali raditi u vrtiću, dok je dogradonačelnik Luka Korlaet kazao kako će novi vrtić izgledati "poput edukacijskog grada u malom".

Nakon toga, uslijedila je redovna konferencija za medije i pitanja novinara.

Sutra se zatvara Park&Ride sustav na Borongaju. Zbog čega? Zašto nema alternative? Kako će se snaći građani koji idu na KBC Rebro?

"Ovo mi je prva takva informacija. Ured za promet i Zagreb parking mogu poslati pisani odgovor. Nisam to znao", kazao je Tomašević.

Danas je u policijskoj postaji u Dubravi održan sastanak Grada, policije i škole zbog vršnjačkog nasilja. Zna li se zbog čega? Jesu li doneseni neki zaključci?

"Tako je, održan je sastanak u Trećoj policijskoj postaji s devet ravnatelja zagrebačkih škola. Na sastanku su sudjelovali i pročelnik Ureda za obrazovanje te djelatnici državne socijalne službe. Pojavile su se određene dezinformacije, primjerice da kamere kod škole ne rade što nije istina. Sve škole imaju zaštitare ili posebne zaposlenike za sigurnost, a kamere funkcioniraju. Nasilje o kojem se posljednjih dana govori nije se dogodilo u unutarnjim ni vanjskim prostorima škola. Dogovoreno je da policija u idućih desetak dana, kroz sjednice vijeća roditelja svih devet škola, informira zainteresiranu javnost o svim aspektima događaja i odgovori na pitanja roditelja. Važno je da se takvi incidenti više nikada ne ponove, ali i da roditelji dobiju jasne odgovore o funkcioniranju državnih službi. Što se tiče Grada i škola, tu smo da damo svoj doprinos i pomognemo", rekao je gradonačelnik.

Građani najavljuju novi prosvjed za vikend, nezadovoljni su.

"Zato je i bitno da državne institucije informiraju građane o svemu što se dogodilo i što poduzimaju da se to više nikada ne ponovi. Što se tiče Grada, mi ćemo i dalje ulagati u sigurnost u školama, kao i nove programe koje su pokrenuli prevencije vršnjačkog nasilja, koji nisu bili pokrenuti u Zagrebu zadnjih deset godina", rekao je Tomašević.

Imate li kakvih informacije kako do sada funkcionira Bajs?

"Imamo informacije od onih prvih deset dana. Nemamo ništa novo nakon jučerašnjeg Dana bez automobila, ali mislim da se može vidjeti po gradu da dosta ljudi koristi Bajs. Dosta građana žele i nove stanice, da se prošire. A to će se i dogoditi, postavit će se 180 novih stanica. Ovdje je prioritet da Zagrepčani, a ne turisti, imaju nadopunu na javni prijevoz, odnosno da mogu od svoje kuće ili stana doći do javnog prijevoza i nakon toga opet koristiti bicikl do svoje finalne stanice", kazao je gradonačelnik.

Je li bilo ikakvih slučajeva vandalizma?

"Bilo je određenih slučajeva vandalizma, vidio sam fotografije. Nemam točne podatke, to ima firma koja pruža uslugu. Podsjetit ću da je ovih desetak milijuna eura iznos za četiri godina pružanja usluge. Na strani firme je održavanje i zamjena bicikala ako se oni unište, kao i prebacivanje bicikala svakoga dana od stanice do stanice - kako bi imali otprilike 80% popunjenosti na svakoj stanici od početka. Rizik od vandalizma, dakle, nije na Gradu. Međutim, kazne za vandalizam su paprene. Ako se nekoga ulovi da uništava bicikl, mislim da je kazna preko 1000 eura, što je u skladu i s drugim europskim gradovima", rekao je Tomašević.