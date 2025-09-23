Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
REDOVNA KONFERENCIJA

Tomašević o maloljetničkom nasilju: 'Održan je sastanak u policiji, došli su i ravnatelji škola, a ovo je dogovoreno'

Gradonačelnik Tomašević posjetio novoizgrađenu Osnovnu školu Lučko - Područni objekt Ježdovec
Robert Anic/PIXSELL
Autor
Tajana Josipović
23.09.2025.
u 11:05

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegov zamjenik Luka Korlaet obilježili su početak radova na Područnom objektu Dječjeg vrtića Remetinec

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegov zamjenik Luka Korlaet stigli su u Remetinec kako bi obilježili početak radova na Područnom objektu Dječjeg vrtića Remetinec. 

"Na dobre stvari uvijek treba čekati. Tako smo i mi, nakon više desetljeća, dočekali ovaj trenutak kada se pozdravljamo sa svojim starim vrtićem. Zamijenit će ga ljepši, veći i bolji objekt u kojem će se igrati, družiti, veseliti i radovati djeca i odrasli. Radi se o podizanju kvalitete života svih ljudi na ovom području te o tome da ćemo, zajedno sa svima koji nas trebaju, s djecom i roditeljima, pokušati biti mjesto koje će djeca voljeti i kada odrastu", kazala je Snježana Mutak, ravnateljica Dječjeg vrtića Remetinec, poželjevši sreću svim radnicima te da se vrtić što prije otvori.

"Nakon 50 godina rada u montažnom objektu, koji je pružao sve ono što mogu dati svi oni koji rade u odgoju i obrazovanju, dobivamo novi vrtić u vrijednosti 7,5 milijuna eura, u čijem je sufinanciranju najveći dio osigurao Grad, dok je dio sredstava povučen iz NPOO-a", rekla je Vesna Šerepac, izaslanica ministra znanosti, obrazovanja i mladih. Vrtić će biti veći od prijašnjeg pa se planira otvaranje i četiri nove skupine, dodala je.

"Gotovo svakodnevno prisustvujemo otvaranju neke škole ili početku radova na nekom vrtiću. Ovo su doista povijesna ulaganja u Zagrebu i to me jako veseli. Ovo je ujedno i jubilarni, 20. projekt dječjih vrtića ove gradske uprave, pa i to možemo proslaviti. Do sada je 14 projekata završeno i otvoreno, pet ih je u fazi radova i opremanja, a ovdje krećemo sa šestim", kazao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Njihova je vizija, podsjetio je, da svako dijete u Zagrebu ima mjesto u gradskom vrtiću u svom kvartu.

"Radovi će trajati godinu dana, a kada vrtić bude dovršen, bit će jedan od najvećih u Zagrebu. Imat će 12 odgojno-obrazovnih skupina", rekao je Tomašević te dodao kako će vrtići u Odri i na Črnomercu početi s radom u iduća dva tjedna.

"Povećavamo broj zaposlenika u vrtićima i uskoro će on biti veći od svih poduzeća u Zagrebačkom holdingu. To će uskoro biti najveći sustav. Nije dovoljno ulagati u zgrade, već i u ljude", rekao je Tomašević. A ravnateljica S. Mutak kazala je kako su svi odgojitelji ostali raditi u vrtiću, dok je dogradonačelnik Luka Korlaet kazao kako će novi vrtić izgledati "poput edukacijskog grada u malom".

Nakon toga, uslijedila je redovna konferencija za medije i pitanja novinara.

Sutra se zatvara Park&Ride sustav na Borongaju. Zbog čega? Zašto nema alternative? Kako će se snaći građani koji idu na KBC Rebro?

"Ovo mi je prva takva informacija. Ured za promet i Zagreb parking mogu poslati pisani odgovor. Nisam to znao", kazao je Tomašević.

Danas je u policijskoj postaji u Dubravi održan sastanak Grada, policije i škole zbog vršnjačkog nasilja. Zna li se zbog čega? Jesu li doneseni neki zaključci?

"Tako je, održan je sastanak u Trećoj policijskoj postaji s devet ravnatelja zagrebačkih škola. Na sastanku su sudjelovali i pročelnik Ureda za obrazovanje te djelatnici državne socijalne službe. Pojavile su se određene dezinformacije, primjerice da kamere kod škole ne rade što nije istina. Sve škole imaju zaštitare ili posebne zaposlenike za sigurnost, a kamere funkcioniraju. Nasilje o kojem se posljednjih dana govori nije se dogodilo u unutarnjim ni vanjskim prostorima škola. Dogovoreno je da policija u idućih desetak dana, kroz sjednice vijeća roditelja svih devet škola, informira zainteresiranu javnost o svim aspektima događaja i odgovori na pitanja roditelja. Važno je da se takvi incidenti više nikada ne ponove, ali i da roditelji dobiju jasne odgovore o funkcioniranju državnih službi. Što se tiče Grada i škola, tu smo da damo svoj doprinos i pomognemo", rekao je gradonačelnik.

Građani najavljuju novi prosvjed za vikend, nezadovoljni su.

"Zato je i bitno da državne institucije informiraju građane o svemu što se dogodilo i što poduzimaju da se to više nikada ne ponovi. Što se tiče Grada, mi ćemo i  dalje ulagati u sigurnost u školama, kao i nove programe koje su pokrenuli prevencije vršnjačkog nasilja, koji nisu bili pokrenuti u Zagrebu zadnjih deset godina", rekao je Tomašević.

Imate li kakvih informacije kako do sada funkcionira Bajs? 

"Imamo informacije od onih prvih deset dana. Nemamo ništa novo nakon jučerašnjeg Dana bez automobila, ali mislim da se može vidjeti po gradu da dosta ljudi koristi Bajs. Dosta građana žele i nove stanice, da se prošire. A to će se i dogoditi, postavit će se 180 novih stanica. Ovdje je prioritet da Zagrepčani, a ne turisti, imaju nadopunu na javni prijevoz, odnosno da mogu od svoje kuće ili stana doći do javnog prijevoza i nakon toga opet koristiti bicikl do svoje finalne stanice", kazao je gradonačelnik.

Je li bilo ikakvih slučajeva vandalizma?

"Bilo je određenih slučajeva vandalizma, vidio sam fotografije. Nemam točne podatke, to ima firma koja pruža uslugu. Podsjetit ću da je ovih desetak milijuna eura iznos za četiri godina pružanja usluge. Na strani firme je održavanje i zamjena bicikala ako se oni unište, kao i prebacivanje bicikala svakoga dana od stanice do stanice - kako bi imali otprilike 80% popunjenosti na svakoj stanici od početka. Rizik od vandalizma, dakle, nije na Gradu. Međutim, kazne za vandalizam su paprene. Ako se nekoga ulovi da uništava bicikl, mislim da je kazna preko 1000 eura, što je u skladu i s drugim europskim gradovima", rekao je Tomašević.

Ključne riječi
dječji vrtić Remetinec Luka Korlaet Tomislav Tomašević Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-09-22/PXL_270625_134794700.jpg
Premium sadržaj
SUDIONICI STARTUP FACTORY-JA

Tri su mjeseca živjeli bez tople vode, pa su se dosjetili rješenja: Upoznajte četvorku koja će skratiti muke stanara

Flatie, kako se zove aplikacija koju razvija četveročlana ekipa u kojoj su također Patrik Vulinec i Ivan Bogdan, za cilj ima na jednom mjestu "okupiti" stanare, njihove predstavnike i upravitelje, a među funkcionalnostima su online oglasna ploča, digitalno prikupljanje potpisa za zajedničke projekte zgrade, održavanje sastanaka, prijava i praćenje sanacije kvarova te stvaranje repozitorija sa svim dokumentima vezanima za objekt i njegovo održavanje

Zagreb: Reportaža iz centra grada povodom Dana mobilnosti
DAN AUTOMOBILA KAO TEST

Može li središte Zagreba postati pješačka zona? Misle li zatvoriti promet, neka osiguraju da tramvaji ne kasne

A što kažu prometni stručnjaci? – Osobno sam uvijek za to da se pješačke zone šire. Bilo bi dobro da je cijeli centar grada velika pješačka zona, ali najprije se mora ponuditi alternativa. Veoma je teško raditi velike pješačke zone ondje gdje nema podzemne željeznice. A sa sadašnjim javnim prijevozom to je stvarno jako teško, pa čak i neizvedivo – istaknuo je sudski vještak za cestovni promet Goran Husinec

Učitaj još