Može li središte Zagreba postati pješačka zona? Misle li zatvoriti promet, neka osiguraju da tramvaji ne kasne

Kako bi funkcioniralo kad bi centar Zagreba bio pješačka zona? Odgovor smo, barem djelomičan, dobili jučer, na Europski dan bez automobila, budući da su ulice u centru od 8 do 20 sati bile zatvorene za promet. Područje bez motornih vozila, točnije, obuhvatilo je dio Gornjeg i Donjeg grada, odnosno prostor omeđen Mesničkom, Ilirskim trgom, Ribnjakom, Palmotićevom, Boškovićevom, Hebrangovom, Gundulićevom i Ilicom. Gajeva sjeverno od Berislavićeve te Teslina sve do Praške zatvorene su usto bile od petka, čime je, poručili su iz gradske uprave, označen početak postupka za trajno proširenje pješačke zone na te dvije ulice, što je plan koji bi trebao biti realiziran u idućih godinu dana.

Promet je u Danu bez automobila bio dopušten samo interventnim i komunalnim vozilima, ZET-u te osobama s invaliditetom koje imaju prebivalište na obuhvaćenome području, no test je među Zagrepčanima izazvao podijeljene reakcije. Marina Babić, koju smo sreli kod Gundulićeve, nije bila pretjerano zadovoljna rezultatom. – Radim u uredu u centru i obično na posao dolazim autom. Danas to nije bilo moguće pa sam išla tramvajem. No on je kasnio i jedva sam stigla na vrijeme. Lijepo je ovo za šetnju, ali ako Grad ozbiljno misli zatvarati promet, moramo imati bolji i pouzdaniji javni prijevoz – kazala je pa dodala kako je pozitivna stvar to što je ZET jučer bio besplatan, a bez naknade se mogao koristiti i sustav javnih bicikala Bajs.

Sasvim drukčiji dojam imao je umirovljenik Dražen Kovačević, kojega smo zatekli u Mesničkoj kako mirno ispija kavu. Njemu, kako je rekao, privremena prometna regulacija nije stvarala nikakve probleme jer nije imao obaveza. – Mislim da bi ovakvih dana bez automobila trebalo biti češće. Naravno, onima koji moraju na posao je teže, osim ako ne rade na Markovu trgu jer mi se čini da ograničenje za njih ne vrijedi – kazao je uz smijeh.

Velika je gužva, posvjedočio je Luka Bratić, bila oko osam sati, kada je režim stupio na snagu. – Vjerojatno nisu svi bili informirani pa je nastao kuršlus – objasnio je. Zbog toga su na zatvorenim punktovima prometni policajci imali pune ruke posla, budući da su vozačima morali objašnjavati da u zonu ograničenja ne mogu proći. Najviše je nervoze bilo među dostavljačima, koji su požurivali s isporukama, a negodovali su i taksisti, posebice oni koji koriste stajalište u Gajevoj. U sklopu testiranja za proširenje pješačke zone, naime, to je stajalište izmješteno na lokaciju kod Zrinjevca, a na pozicijama na kojima se inače viđaju taksisti osvanule su poveće žardinijere s biljem pa su se pojavile i priče da će to ostati trajno rješenje. – Bojim se da smo po krinkom Dana bez automobila zapravo protjerani, ali nadam se da nije tako. Ovdje na Zrinjevcu nam nije zgodno kao u Gajevoj i nema dovoljno mjesta – kazao nam je jedan taksist. Pitali smo stoga u Gradu, iz kojega su odgovorili kako će se danas Gajeva otvoriti za sva motorna vozila te kako će i tamošnje taksi stajalište ponovno biti u funkciji.

A što kažu prometni stručnjaci? – Osobno sam uvijek za to da se pješačke zone šire. Bilo bi dobro da je cijeli centar grada velika pješačka zona, ali najprije se mora ponuditi alternativa. Veoma je teško raditi velike pješačke zone ondje gdje nema podzemne željeznice. A sa sadašnjim javnim prijevozom to je stvarno jako teško, pa čak i neizvedivo – istaknuo je sudski vještak za cestovni promet Goran Husinec. Velebne najave o proširenju pješačkih zona u aktualnim okolnostima, dodao je, nemaju smisla, a mjere bez ozbiljnijeg ulaganja smatra kozmetičkima. – Samo se rade gužve u prometu, a ništa se time ne dobiva. Pješaci bi ionako hodali ondje gdje i sada hodaju. Više je štete nego koristi – zaključio je Husinec.