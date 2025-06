Zbog Thompsonova koncerta: Parkiralište kod Velesajma zatvara se krajem tjedna

Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu još uvijek su u punom jeku, a zbog njih već neko vrijeme na snazi je i privremena regulacija prometa u Cimermanovoj. Iz Holdinga su, međutim, objavili i da će se šljunčano parkiralište kod Zagrebačkog velesajma zatvoriti od 28. lipnja 2025., odnosno ove subote.

"Parkiralište Zagrebački Velesajam - istok kojim upravlja podružnica Zagrebparking bit će moguće koristiti do 28. lipnja, a ponovno će biti dostupno 06. srpnja. Parkiralištu će se do navedenog datuma moći pristupiti iz dva pravca, s Avenije Dubrovnik pa Servisnom cestom do parkiralište te s Avenije Većeslava Holjevca", poručuju u komunalnom divu.

Što se tiče regulacije oko Hipodroma, do 6. srpnja zabranjeno je prometovanje vozilima na sljedećim prometnicama: