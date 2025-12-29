Naši Portali
DOŠLO DO INCIDENTA

Odbio alkotest pa izvrijeđao policajce: 38-godišnjak u Velikoj Gorici završio na sudu

29.12.2025.
u 10:41

Policija je predložila da se proglasi krivim te da se kazni kaznom zatvora od 90 dana uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca, sud je ipak izrekao blažu kaznu

Noćas oko 1.20 sati, policijski su službenici u Sajmišnoj ulici u Velikoj Gorici zaustavili su osobni automobil zagrebačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 38-godišnjak, a prilikom zaustavljanja kod kućnog broja 13 vozač je odbio ponuđeno testiranje na prisutnost alkohola u organizmu. Osim toga, omalovažavao je i vrijeđao policajce pogrdnim riječima zbog čega je uhićen i prepraćen na nadležni prekršajni sud, javljaju iz zagrebačke policije.

Policija je predložila da se proglasi krivim te da se kazni kaznom zatvora od 90 dana uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca. Sud je vozača proglasio krivim te mu izrekao kaznu zatvora od 30 dana uz primjenu uvjetne osude na rok od jedne godine uz izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.
Zagreb alkotest PUZ Velika Gorica

