GRADSKA KNJIŽNICA ZAGREB

Luka Oman predstavlja 'Priču sa sela': Slikovnica o djetinjstvu, empatiji i suočavanju s okrutnom stvarnošću

Prijatelji životinja
VL
Autor
Ivana Špilj
29.12.2025.
u 11:19

U ovoj priči Oman rekonstruira trenutke koji su ga doveli do osvještavanja osobne odgovornosti – one koja nastaje kada empatija nadjača autoritet. Ispisana u prvom licu, pripovijest čitatelja uvodi u intiman prostor sjećanja na boravak kod bake na selu, kamo ga šalje bolesna majka.

Dugogodišnji aktivist i predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman progovorio je o iskustvima koja su ga obilježila još u dvanaestoj godini života, a koja su pretočena u slikovnicu „Priča sa sela“. Predstavljanje knjige održat će se sutra u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zagreb. Uz Luku Omana, publici će se putem videa obratiti i ilustratorica Kaja Kajfež, osvrnuvši se na proces pretvaranja osobnog svjedočanstva u ilustracije te na način na koji vizualna naracija supostoji s autorovim riječima. Uz razgovor o knjizi, posjetitelje očekuju toplo piće i prigodni zalogaji.

U ovoj priči Oman rekonstruira trenutke koji su ga doveli do osvještavanja osobne odgovornosti – one koja nastaje kada empatija nadjača autoritet. Ispisana u prvom licu, pripovijest čitatelja uvodi u intiman prostor sjećanja na boravak kod bake na selu, kamo ga šalje bolesna majka. Riječ je o susretu sa svijetom odraslih koji nerijetko normalizira i opravdava postupke nad kojima se dječja savjest još uvijek instinktivno buni.

– Gledamo na empatiju kao slabost umjesto snage, zatomljujemo vlastite emocije prema životinjama, djeci govorimo da to tako mora biti, iako znamo da to nije istina, odrastamo u neskladu sa svojom urođenom suosjećajnošću, pravimo se da je sve u redu i branimo da se priča o tome, da se propituje. Mnogi imaju svoju ‘priču sa sela’ potisnutu opravdanjima i realizacijom okrutne zbilje, koja se ne da promijeniti. Ipak, izbor je tu pred nama, svima dostupan, iskren, topao i razuman; samo ga trebamo prigrliti svojim dječjim srcem koje ne povlači granicu empatije – poručuje Oman. Knjiga će bez naplate biti dostupna u tiskanom i online izdanju.
priča sa sela slikovnica Luka Oman Zagreb

