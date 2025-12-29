Tradicija se nastavlja: Cinkuši sutra održavaju 'međubožićni' koncert u Močvari

Zagrebački etno-punk sastav Cinkuši i ove se godine vraća u Močvaru, gdje će sutra održati tradicionalni 'međubožićni' koncert u sklopu programa "Vrelo zvuka". Bit će to osmi put da Cinkuši u blagdansko vrijeme nastupaju u Močvari, a koncert je kroz godine stekao status jednog od najveselijih i najposjećenijih zagrebačkih blagdanskih događanja.

Program "Vrelo zvuka" pokrenut je 2017. godine s ciljem promoviranja world, globalne i etno glazbe, odnosno glazbe koja svoje korijene vuče iz tradicije. Već prve godine projekta organiziran je blagdanski koncert Cinkuša, koji se pokazao punim pogotkom, pa je s vremenom prerastao u tradiciju i postao poznat kao međubožićni koncert, svojevrsni uvod u novogodišnje slavlje.

Cinkuši su tijekom godina u Močvari izgradili poseban odnos s publikom, a njihovi su koncerti poznati po snažnoj energiji, plesnoj atmosferi i spoju tradicijskih motiva s punkerskim stavom. Kako se često isticalo u prijašnjim najavama, riječ je o bendu koji etno glazbi pristupa beskompromisno, s puno humora, samoironije i koncertne strasti, zbog čega se njihovi nastupi redovito pretvaraju u pravu blagdansku feštu.

Ovogodišnji koncert održat će se dan uoči dočeka Nove godine, a organizatori poručuju kako je riječ o idealnoj prilici da se stara godina isprati uz ples i dobru glazbu, dok će klasični doček 31. prosinca mnogima poslužiti tek za oporavak od 'međubožićnog' tuluma. Vrata kluba Močvara otvaraju se u 20 sati, a koncert počinje u 21 sat. Ulaznice su dostupne u pretprodaji po cijeni od 16 eura, early bird ulaznice po cijeni od 14 eura, dok će na dan koncerta stajati 20 eura. Ulaz je besplatan za mlađe od 18 i starije od 67 godina, a ulaznice se mogu kupiti putem službene stranice kluba Močvara.