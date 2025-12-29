Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NA BADNJAK

Vozač crnog BMW-a u nekoliko minuta skrivio dvije nesreće, policija traži svjedoke

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Špilj
29.12.2025.
u 10:57

Radi razjašnjavanja svih okolnosti prometne nesreće u kojoj su sudjelovali crni BMW i crveni Renault Kangoo, a u kojoj je 58-godišnji muškarac zadobio teške ozljede, Policijska uprava zagrebačka poziva svjedoke da se jave na telefone 01/6530-870 ili 192, navodi se u službenom priopćenju.

Policija upućuje apel svim građanima koji imaju saznanja o prometnoj nesreći na raskrižju Bolničke ceste te ulica Medpotoki i Karažnik, koja se zbila na Badnjak u poslijepodnevnim satima, da se jave nadležnim službama.

Prva nesreća dogodila se u srijedu oko 17 sati, a u njoj su sudjelovali crni BMW i crni Volkswagen Passat. Nekoliko minuta poslije, oko 17:05 sati, zabilježen je novi sudar u Ulici Medpotoki kod kućnog broja 14A. U tom je događaju ponovno sudjelovao crni BMW, dok je drugo vozilo bio crveni Renault Kangoo. Tom prilikom ozlijeđen je 58-godišnji muškarac koji je zbrinut u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje sumnje na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, a protiv osumnjičenog 29-godišnjaka podnesena je kaznena prijava te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

Radi razjašnjavanja svih okolnosti prometne nesreće u kojoj su sudjelovali crni BMW i crveni Renault Kangoo, a u kojoj je 58-godišnji muškarac zadobio teške ozljede, Policijska uprava zagrebačka poziva svjedoke da se jave na telefone 01/6530-870 ili 192, navodi se u službenom priopćenju.
Ključne riječi
nesreća policija Kazna Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!