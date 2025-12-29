Vozač crnog BMW-a u nekoliko minuta skrivio dvije nesreće, policija traži svjedoke

Policija upućuje apel svim građanima koji imaju saznanja o prometnoj nesreći na raskrižju Bolničke ceste te ulica Medpotoki i Karažnik, koja se zbila na Badnjak u poslijepodnevnim satima, da se jave nadležnim službama.

Prva nesreća dogodila se u srijedu oko 17 sati, a u njoj su sudjelovali crni BMW i crni Volkswagen Passat. Nekoliko minuta poslije, oko 17:05 sati, zabilježen je novi sudar u Ulici Medpotoki kod kućnog broja 14A. U tom je događaju ponovno sudjelovao crni BMW, dok je drugo vozilo bio crveni Renault Kangoo. Tom prilikom ozlijeđen je 58-godišnji muškarac koji je zbrinut u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje sumnje na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, a protiv osumnjičenog 29-godišnjaka podnesena je kaznena prijava te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

Radi razjašnjavanja svih okolnosti prometne nesreće u kojoj su sudjelovali crni BMW i crveni Renault Kangoo, a u kojoj je 58-godišnji muškarac zadobio teške ozljede, Policijska uprava zagrebačka poziva svjedoke da se jave na telefone 01/6530-870 ili 192, navodi se u službenom priopćenju.