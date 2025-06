Timovi hitne pomoći traže se i izvan Zagreba, na Velesajmu pripremaju poljsku bolnicu

Još dva tjedna preostalo je do velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, no još je mnogo logističkih i organizacijskih nepoznanica koje organizatori do tog dana moraju razriješiti. Radovi na postavljanju pozornice visoke 34 metra u punom su jeku, a izašla je i nova mobilna aplikacija koja će posjetiteljima pružiti sve najvažnije informacije oko samog događaja.

Na Velesajmu poljska bolnica

Aplikacija MPT dostupna je za Android te iOS uređaje, a u njoj će se u stvarnom vremenu prikazivati obavijesti poput privremene regulacije prometa, rasporeda javnog prijevoza, a omogućena je i navigacija do samog Hipodroma. Dostupna je i mapa cijelog Hipodroma te područja koji ga okružuje, a u opsežnom dokumentu prikazane su sve važne informacije oko dolaska i boravka na mjestu događaja. Piše ondje tako, među ostalim, da se ulazi otvaraju već u rano jutro, a posjetiteljima se preporučuje da dođu najmanje šest sati prije koncerta koji, spomenimo, počinje u 20.45 sati. Među obavijestima je i ona da je ulaznica za koncert jednokratna te da je na glazbeni spektakl zabranjeno donijeti obilježja koja potiču na mržnju i rasizam, oružja, pirotehniku i koplja za zastave. Za pregled podataka potrebna je prethodna registracija, no već je jučer došlo do prvih problema. Neki korisnici, naime, zbog prezagušenosti sustava satima na mail nisu dobivali aktivacijski kod bez kojeg ne mogu koristiti aplikaciju.

Pripreme su, dakle, u punom jeku, no sve su vidljiviji ozbiljni problemi koje donosi organizacija okupljanja pola milijuna ljudi. Kako, primjerice, reagirati u slučaju da nekom od posjetitelja pozli ili dođe do ozljeda nakon nasilnog incidenta? Kako su organizatori prije najavili, na Zagrebačkom velesajmu uspostavit će se poljska bolnica s 200 kreveta, a između pojedinih sektora na Hipodromu smjestit će se timovi s osobljem hitne pomoći. Pravi je problem, međutim, angažman potrebnog kadra, budući da će u metropolu u samo nekoliko dana pristići broj ljudi koji odgovara stanovništvu dva ili tri Splita. Organizatori dogovaraju timove hitne pomoći sa svim kontinentalnim zavodima hitne medicine, budući da je Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba dužan pokrivati cijeli grad, koji će biti u izvanrednoj situaciji zbog masovnog priljeva većeg broja ljudi i istovremenog zatvaranja pojedinih prometnica.

– Ne možemo dati puno timova za koncert. Moramo pokrivati Zagreb i to ćemo organizirati uz znatno pojačanje unutar samog Zavoda – rekla nam je dr. Tatjana Pandak, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Očekuje se prometni kolaps

A osim više stotina tisuća ljudi, u glavni grad Hrvatske pristići će i deseci tisuća automobila te veći broj autobusa. Dovoljan broj parkirališnih mjesta u Zagrebu nema dovoljno ni za postojeće stanovnike, pa se postavlja pitanje gdje će se posjetitelji moći parkirati. Organizatori su poručili da decidiranog parkirališta za posjetitelje s autima neće biti, dok će autobuse “zbrinuti” na unaprijed određenim zonama parkiranja. Na trgovačke centre i sve druge apeliraju, pak, da dignu rampe te na dan koncerta svima omoguće besplatno parkiranje. – Za sve posjetitelje koji ne dolaze organiziranim autobusima preporučujemo da u Zagreb dođu jedan ili više dana prije koncerta i koriste javne parkinge ili javni prijevoz – poručili su organizatori. Time dolazimo i do trećeg velikog problema, onog prometnog. Priljev enormnog broja vozila efektivno će paralizirati cijeli Zagreb, a brojne će prometnice morati biti zatvorene. Koje će to biti, još nije poznato. Koncert se održava i prvog udarnog turističkog vikenda, što znači da je prometni kolaps na autocestama oko grada te zagrebačkoj obilaznici neminovan. Stanovnici Novog Zagreba zbog prometne paralize na dan koncerta bit će efektivno odsječeni od najbliže bolnice, ali i svih drugih sadržaja s druge strane Save, pa među mnogima već postoji bojazan u slučaju ozbiljnijih problema na Hipodromu.

Pitanje je i može li Hipodrom uopće primiti 500.000 ljudi. Elaborat koji je podnesen MUP-u treba dopuniti, budući da se u njemu, prema pisanju RTL-a, računala bruto površina Hipodroma, a ne neto. Organizatori koncerta tvrde da su proširili ograđeni prostor kako bi udovoljili sigurnosnim zahtjevima.