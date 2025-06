Thompsonov menadžer o koncertu: 'Zatvorilo se pola grada za Paradu ponosa, pa nije bilo prosvjeda'

Menadžer Marka Perkovića Thompsona Zdravko Barišić u razgovoru za Dnevnik Nove TV govorio je o pripremama za veliki koncert na zagrebačkom Hipodromu, gdje se očekuje dolazak pola milijuna posjetitelja. Istaknuo je kako je lansirana posebna aplikacija za lakše snalaženje na koncertu: "Permanentno se ljudi prijavljuju. Ovo je nešto novo u ovoj svijetu biznisa. Mislim da se brojka ljudi koji su skinuli aplikaciju vrti oko 150 do 200 tisuća." Na pitanje o negodovanju stanovnika Kajzerice zbog zatvaranja ceste, Barišić je poručio:

"Razumijem i suosjećam s njima, ali ih molim za strpljenje. Zatvorena je cesta koja nije naseljena i okolo kuća nema. Do svojih domova mogu okolnim putem." Objasnio je da je zatvaranje ceste nužno zbog velikog prometa i logistike: "Zatvorilo se pola grada za Paradu ponosa, za InMusic, za biciklijadu pa uopće nismo čuli nekakve prosvjede, bunjenja. Ne znam o čemu se tu radi, zašto pojedinci to rade. Ne zatvaramo mi cestu nego ju zatvara ured za promet i policija." Radovi na pripremi koncerta napreduju brže od plana: "Mi izrađujem statiku i sve suglasnosti i famozni elaborati koji su predavani, sve je ispunjeno onako kako treba. Državni inspektori su svaki dan na terenu, inspekcija rada, energetike, građevinske i ostale." O suradnji s gradom rekao je:

FOTO Ovi slavni najveći su obožavatelji Jadrana! Kod nas su slavili rođendane, a ova poznata pjevačica pronašla je i ime za dijete

"Ljudi rade svoj posao, to je nešto što grad treba i mora. Izvanredna nam je situacija svima, toliki broj ljudi, ali puno grada plaća da dobije pojedine izvođače i da pokupi ovakav broj ljudi, a evo mi ih imamo u Zagrebu. Jako dobra nam je suradnja sa svim segmentima, od ureda za promet do svih drugih gradskih ureda." Govoreći o sigurnosnim i prometnim elaboratima, pojasnio je: "O elaboratima su poluinformirani i oni koji ih pišu i oni koji pitaju. Dakle, za ovaj događaj se radi na četiri elaborata. Protupožarni, prometni, sigurni i evakuacijski. Ovaj zadnji izdan je prije potpune i točne razrade gdje su površine bruto i neto kvadrata, dakle bruto što smo mi zakupili samog Hipodroma, bez Bundeka, bez parkirališta – 380 tisuća. Kad skinemo s te bruto površine prostore koje pokrivaju bina, produkcija, šankovi i ostalo, ostajemo na 325.500 što apsolutno zadovoljava kriterije."

Istaknuo je da je suradnja svih službi odlična i da nema nejasnoća: "Sva suradnja i svi svakodnevni sastanci su samo u cilju da se što bolje poslože uvjeti dolaska i boravka ljudi na koncert." Aplikacija za koncert nudi informacije o zonama, šankovima i punktovima za hitnu pomoć, ali još nije riješeno pitanje parkiranja: "To trenutno još uvijek razmatraju policija i grad Zagreb. Bit će na vrijeme izvješeno, a na vrijeme je i dva dana prije koncerta. Koristim ovu priliku da kažem našoj publici da dođu dan, dva ranije da bi izbjegli prometne gužve zato što je to i turistički vikend. Gužve će biti, to nema sumnje. 500 tisuća ljudi na jednom mjestu, ajmo onda, probajmo dan, dva ranije da rasteretimo tu gužvu." Na pitanje o mogućim visokim temperaturama na dan koncerta, Barišić je rekao:

"Ne pozivamo mi ljude da dođu. Mi smo upravo iz tih razloga izložili se trošku i iznajmili i parking i Bundek. Upravo da ljudi koji dođu ranije na dan koncerta da imaju gdje biti i da ne budu dugo na Hipdromu što je prostor bez kvadrata i bez i jednog grmčića.

Osigurano će biti dovoljno vode i napitaka i hrane tako da će ljudi moći boraviti tamo. Ali svejedno pozivamo ljude da određen period ranije dođu i uđu na koncertni prostor. To će biti u popodnevnim satima kad će vrućina splasnuti.Neće biti kiša, nije nas ostavio Bog. Ako će biti lagana kiša, koncert će se održavati. Ako će biti jače nevrijeme, onda se jasno zna. Sutradan ili u idućih 15 dana koncert će se održati", rekao je Barišić. " Komentirao je i odluku da se koncert održi u jednom danu: "Imamo jedan koncert iz raznoraznih razloga. Nismo ga ni mi tražili 5. srpnja, tražili smo ranije. Sugestija je bila svih institucija da ipak to održimo u jednom danu da nam se ne razvlači gužva tri dana kroz grad odnosno sedam dana." O financijskoj strani koncerta rekao je:

"Sigurno ćemo financijsku konstrukciju zatvoriti. Sigurno ćemo svima sve platiit. Hoćemo li zaraditi, upitno je, ali ne opterećujemo se tim. Ovaj koncert ćemo odraditi. Pišemo povijest, ovo je najveći koncert u svijetu po prodanim ulaznicama. Ali će tu prihodovati zajednica i grad Zagreb." Na kraju, osvrnuo se na nagađanja o mogućim smrtnim slučajevima na koncertu: "Zbog organizacije koncerta, dolaska na koncert i ponašanja na koncertu neće biti mrtvih. Hoće li nekome srce otkazati, hoće li se nekome dogoditi zdravstveni problemi? To je teško za reći. Ja sam uvjeren da neće, obzirom da ćemo sigurno čuvati jedni druge i da imamo veliki broj zaštitara i redara. Zbog organizacije sigurno ugroze neće biti ni u najmanjoj mjeri."