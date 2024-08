Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici kolona duga 11 kilometara

PROŠTENJE U STENJEVCU I REMETAMA

Na blagdan Velike Gospe izmjene u autobusnom prometu u Zagrebu

Zbog proštenja u Stenjevcu, od 5 sati ujutro pa do večernjih sati, dolazit će do izmjena u prometovanju autobusnih linija 119 (Črnomerec - Podsused most) i 146 (Reljkovićeva - Malešnica - Jankomir).