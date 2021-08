Zbog birokracije sa SC-om kći preminulog domara ne može do njegovih stvari i dokumenata

Što se dogodi kad se u obiteljsku tragediju umješa birokracija, zna Suzana Pešorda iz Zagreba. Otac Karlo Jozić, koji je do prije dvadesetak godina bio domar u Studentskom domu Laščina, od srčanog je udara preminuo u četvrtak. On i njegova obitelj živjeli su u stanu u sklopu doma više od 50 godina, a nakon što je on umro, njegova kći Suzana sljedećeg je dana došla u stan po stvari i novce koji su joj potrebni da bi ga mogla sahraniti. Tada je počela drama.

- Ja sam otišla obavljati pripreme za sahranu, dok je moja kći ostala u stanu. Nakon nekog vremena otišla je i ona, a kad sam se vratila, oko sat vremena kasnije, dočekala su me zaključana vrata, promijenjena brava i rukom napisana poruka da se za primitak stvari javim upravi Studetnskog centra na fiksni telefon ili mail – uznemirenim glasom prepričava nam stvar Pešorda. Bilo je to u petak u 15 sati, očev sprovod zakazan je za utorak, a do danas ona pokušava doći do stana i do očevih stvari.

Foto: Suzana Pešorda

- Odmah sam zvala na telefon ali se nitko nije javio. Dobila sam broj mobitela upravitelja doma, no on je rekao da ne mogu ući u stan do ponedjeljka i da zovem upravu SC-a – u šoku će Pešorda, koja je nakon toga pozvala i policiju, koja je zatim uzela zapisnik.

- I nikad mi nisu objasnili zašto su zatvorili vrata. Ujutro sam angažirala odvjetnika. Ja ne mogu do svojih stvari, do stvari svoga oca, do stana u kojem sam sama provela cijeli život. Ondje su živjeli i pokojni brat Nino te brat Ivan. Unutra su obiteljske stvari, novac. Gdje ja to živim? Ne mogu vjerovati, da se radi o deložaciji dobila bi obavijest, a ovako su samo promijenili bravu – kaže Suzana Pešorda.

Kako to da gospođa Pešorda ne može doći do stvari preminulog oca i zašto prolazi kroz dodatne stresove pokušali smo doznati i od Studentskog centra, koji upravlja studentskim domom na Laščini. Do sanacijskog upravitelja Mirka Bošnjaka nismo uspjeli doći, ali nam se zato javio Mario Župan, njegov pomoćnik.

- Taj prostor je naš, postojao je spor, ali pokojnog domara nismo mogli deložirati. Gospođa će moći doći do stvari u ponedjeljak, utorak – kaže župan koji nam na pitanje zašto gospođa Pešorda nije mogla jednostavno uzeti potrebne stvari i zatim otići nije odgovorio, već nas je uputio na sanacijskog upravitelja.

Takav postupak nehumanim naziva i odvjetnik Suzane Pešorda Darko Markušić.

- Istina je da postoji spor, pokojnik je umro u posjedu, ali nisu mogli jednostavno promijeniti bravu, trebali su barem unaprijed obavijestiti. Gospodin Jozić je ondje živio 50 godina, imao je dva sina branitelja, to jednostavno nije u redu ponašanje – kaže Markušić koji, dodaje, čeka zapisnik policije prije nego poduzme eventualne pravne radnje u ovom slučaju, a upravi SC-a obratio se i pismenim putem.

- Neovisno o vlasništvu stana, nitko nema pravo prisilno oduzimati drugome posjed, što je uprava centra mijenjanjem brave bez dogovora s nasljednicima radi preuzimanja stvari, upravo učinila. S obzirom da je sprovod pok. Karla Jozića određen za utorak,31. kolovoza. zahtijevamo hitno, očitovanje još danas te dogovor oko preuzimanja ključeva stana radi preuzimanja pokojnikovih osobnih stvari. U stanu se nalazi i novac, nakit i druge vrijedne stvari kao i obiteljske stvari od dragocjene vrijednosti. U protivnom, biti ćemo prisiljeni pravo naših stranaka ostvarivati sudskim putem što će za Studentski centar predstavljati dodatne neugodnosti te troškove u vidu odvjetničkih naknada i sudskih pristojbi, a vjerujemo, dovesti i do odgovornosti fizičkih osoba po čijoj uputi je brava mijenjana – napisao je u mailu koji nam je proslijedila gospođa Pešorda.