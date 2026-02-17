ZG vrećice ponovno zapalile raspravu među Zagrepčanima: 'Proizvode se u Poljskoj i teški su šrot'

Na Redditu se ponovno rasplamsala rasprava o kvaliteti plavih ZG vrećica koje Zagrepčani moraju koristiti za odlaganje miješanog komunalnog otpada. U objavi na popularnom subredditu r/zagreb, jedan korisnik upozorio je na, kako tvrdi, drastično pogoršanje kvalitete vrećica, ističući da su na početku bile znatno čvršće i izdržljivije, dok danas često dolaze s greškom i pucaju pod minimalnim opterećenjem .

“Čini mi se da su najbolje bile na početku priče. Sad mislim da ih proizvodi neka firma iz Poljske i da su teški šrot. Nerijetko dođu već s greškom, a često puknu pod opterećenjem”, napisao je autor objave, dodavši kako razmišlja da ih prestane kupovati jer je, kako kaže, “rijetka budala koja ih koristi u zgradi u kojoj živi” .

U komentarima su se ubrzo javili Zagrepčani sa sličnim iskustvima. Jedan korisnik navodi kako mu na gotovo svakoj vrećici puknu ručkice i to iako vrećicu ne napuni do kraja niti u nju stavlja težak otpad. “Na nekima ne možeš ni izvući ručkicu, a na drugima se obrub jednostavno otkine”, piše drugi, a neki tvrde i da su primijetili razlike u kvaliteti ovisno o nijansi plave boje, što je potaknulo sumnje da vrećice dolaze od više proizvođača.

S druge strane, u nekima od komentara se da pročitati i da su one od deset litara dobre kvalitete. "Kupujem od 10 litara. Uvijek bile zadovoljavajuće kvalitete. Nikad pukla", "Zbog bebe sam dobio direktno od Holdinga vreće od 10L i super su. Napunim ih s više manjih vreća s pelenama i ostalim otpadom do razine gdje izgleda da će puknuti ali i dalje drže bez problema".

Podsjetimo, sustav ZG vrećica uveden je 2022. godine kao dio novog modela prikupljanja otpada, gdje se miješani komunalni otpad smije odlagati isključivo u propisane plave vrećice koje građani kupuju po standardiziranim cijenama. Cilj je bio potaknuti odvajanje i smanjiti količinu miješanog otpada.

ZG vrećice prodaju se u paketima od deset komada. One od 10 litara stoje 2,64 eura, vrećice dvostruke zapremine su 5,30, a 10,62 eura treba izdvojiti za paket s primjercima od 40 litara. Nepridržavanje tog pravila kažnjava se pak s 65 eura za kućanstva te dvostruko za pravne subjekte. Kad se model uvodio, sankcioniranje je bilo predviđeno i za zgrade pa su globu trebali podijeliti svi stanari, neovisno o tome tko je koristio krivu vrećicu. No, odredbe o kolektivnim kaznama ukinute su odlukama Ustavnog i Visokog upravnog suda, a novo rješenje još nije postignuto.

