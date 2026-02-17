Kultni zagrebački trg dobiva novo lice, evo što donosi obnova vrijedna 1,4 milijuna eura

Novi travnjaci, igrališta, klupe i više prostora za druženje, tako bi uskoro trebao izgledati Meštrovićev trg u Zapruđu. Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za njegovu cjelovitu obnovu, projekt procijenjen na 1,4 milijuna eura bez PDV-a, a početak radova planira se tijekom ljeta uz trajanje od oko pet mjeseci. „Meštrovićev trg već je desetljećima središnje mjesto susreta i boravka stanovnika Zapruđa. Njegovom obnovom započinje nova faza uređenja jednog od najvažnijih javnih prostora ovog naselja koje će dobiti suvremen, sigurniji i zeleniji javni prostor, prilagođen svakodnevnom životu stanovnika, ali i budućim generacijama”, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Planiranim zahvatom trg će dobiti suvremenije i kvalitetnije uređenje, uz naglašavanje 16. meridijana kao prepoznatljivog prostornog motiva, navode iz Grada. Projekt krajobraznog uređenja predviđa potpunu zamjenu dotrajalog opločenja, i obnova sustava površinske odvodnje, koja će zadržati postojeći princip odvodnje oborinskih voda prema postojećim slivnicima, dok rasvjeta i postojeća infrastruktura javne rasvjete ostaju nepromijenjene.

Prema podacima s javne nabave velik dio projekta odnosi se na povećanje zelenih površina. Prostor oko stabala bit će proširen i djelomično povezan u veće zelene cjeline s travom, trajnicama i pokrivačima tla, čime bi se trebali poboljšati mikroklimatski uvjeti i povećati upojnost tla za oborinsku vodu. U novim zasadima planirani su, među ostalim, crvena rujevina, kalina, svib, pucavac i žutika. Obnova uključuje i novu urbanu opremu te prostore za boravak i druženje Zagrepčana. Na trgu će biti postavljene betonske klupe s naslonima, drvene platforme za sjedenje i ležanje, klupe, stolovi i stolice za šah te betonski elementi različitih visina namijenjeni okupljanju i neformalnom druženju.

Predviđena je i rekonstrukcija dječjih igrališta s novim igralima i antitraumatskom podlogom, dok će središnji opločeni prostor trga ostati slobodan za održavanje manifestacija i javnih događanja. Na južnom dijelu obuhvata obnovit će se postojeće stube te izgraditi pristupne rampe za osobe smanjene pokretljivosti i bicikliste. Trg će dobiti i nove stalke za bicikle — više od trideset na samom trgu te dodatne uz Balokovićevu ulicu. Projektom su predviđene i posebne mjere zaštite postojećih stabala tijekom izvođenja radova, uključujući ručni iskop u zoni korijena i zaštitne oplate oko debla. Projekt krajobraznog uređenja izradio je arhitekt Mauro Milli sa suradnicima.