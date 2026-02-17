Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAJAT ĆE PET MJESECI

Kultni zagrebački trg dobiva novo lice, evo što donosi obnova vrijedna 1,4 milijuna eura

Zagreb: Na Danima Zapru?a posjetitelji osim u glazbi mogu uživati u hrani i luna parku
Borna Filic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
17.02.2026.
u 12:03

Na trgu će biti postavljene betonske klupe s naslonima, drvene platforme za sjedenje i ležanje, klupe, stolovi i stolice za šah te betonski elementi različitih visina namijenjeni okupljanju i neformalnom druženju.

Novi travnjaci, igrališta, klupe i više prostora za druženje, tako bi uskoro trebao izgledati Meštrovićev trg u Zapruđu. Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za njegovu cjelovitu obnovu, projekt procijenjen na 1,4 milijuna eura bez PDV-a, a početak radova planira se tijekom ljeta uz trajanje od oko pet mjeseci. „Meštrovićev trg već je desetljećima središnje mjesto susreta i boravka stanovnika Zapruđa. Njegovom obnovom započinje nova faza uređenja jednog od najvažnijih javnih prostora ovog naselja koje će dobiti suvremen, sigurniji i zeleniji javni prostor, prilagođen svakodnevnom životu stanovnika, ali i budućim generacijama”, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Planiranim zahvatom trg će dobiti suvremenije i kvalitetnije uređenje, uz naglašavanje 16. meridijana kao prepoznatljivog prostornog motiva, navode iz Grada. Projekt krajobraznog uređenja predviđa potpunu zamjenu dotrajalog opločenja, i obnova sustava površinske odvodnje, koja će zadržati postojeći princip odvodnje oborinskih voda prema postojećim slivnicima, dok rasvjeta i postojeća infrastruktura javne rasvjete ostaju nepromijenjene.

Prema podacima s javne nabave velik dio projekta odnosi se na povećanje zelenih površina. Prostor oko stabala bit će proširen i djelomično povezan u veće zelene cjeline s travom, trajnicama i pokrivačima tla, čime bi se trebali poboljšati mikroklimatski uvjeti i povećati upojnost tla za oborinsku vodu. U novim zasadima planirani su, među ostalim, crvena rujevina, kalina, svib, pucavac i žutika. Obnova uključuje i novu urbanu opremu te prostore za boravak i druženje Zagrepčana. Na trgu će biti postavljene betonske klupe s naslonima, drvene platforme za sjedenje i ležanje, klupe, stolovi i stolice za šah te betonski elementi različitih visina namijenjeni okupljanju i neformalnom druženju. 

Predviđena je i rekonstrukcija dječjih igrališta s novim igralima i antitraumatskom podlogom, dok će središnji opločeni prostor trga ostati slobodan za održavanje manifestacija i javnih događanja. Na južnom dijelu obuhvata obnovit će se postojeće stube te izgraditi pristupne rampe za osobe smanjene pokretljivosti i bicikliste. Trg će dobiti i nove stalke za bicikle — više od trideset na samom trgu te dodatne uz Balokovićevu ulicu. Projektom su predviđene i posebne mjere zaštite postojećih stabala tijekom izvođenja radova, uključujući ručni iskop u zoni korijena i zaštitne oplate oko debla. Projekt krajobraznog uređenja izradio je arhitekt Mauro Milli sa suradnicima. 

Ključne riječi
Zapruđe Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!