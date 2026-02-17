Naši Portali
VOZAČI NA MUKAMA

Vozači se žale, Holding odmahuje rukom: 'Nema potrebe za poboljšanjem Park&Ride sustava'

Zagreb: Park&Ride na Borongaju bez gužvi
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
17.02.2026.
u 17:00

Želite li platiti gotovinom, morate imati točan iznos jer vam, u suprotnom, automat neće izvršiti transakciju. Za odabir kartičnog plaćanja potrebno je, pak, obaviti nekoliko koraka, koji nisu posve jasno objašnjeni, a postoji i mogućnost da POS uređaj neće biti u funkciji, pa ni tada postupak ne može biti obavljen...

Godinu i tri mjeseca prošlo je otkako su javna parkirališta kod maksimirskog stadiona te ZET-ova okretišta Borongaj ušla u novu, petu Park & Ride zonu, no vozači su već od prvog dana implementacije primijetili da je sustav plaćanja parkiranja nezgrapan i kompliciran. Dnevna parkirališna karta na Park&Ride lokacijama, podsjetimo, stoji 2,30 eura, a u cijenu je uključena i povratna karta za ZET-ovu liniju 228 koja vozi do Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

A u čemu je problem? Želite li platiti gotovinom, morate imati točan iznos jer vam, u suprotnom, automat neće izvršiti transakciju. Za odabir kartičnog plaćanja potrebno je, pak, obaviti nekoliko koraka, koji nisu posve jasno objašnjeni, a postoji i mogućnost da POS uređaj neće biti u funkciji, pa ni tada postupak ne može biti obavljen. Postoji, dakako, i opcija beskontaktnog plaćanja, odnosno skeniranjem QR koda te plaćanjem putem mobilne aplikacije, no budući da sustav ne pamti kartične podatke i registraciju automobila korisnika, oni se svaki put moraju unositi ponovno. A SMS? Ta opcija ondje, nažalost, nije moguća. 

Ključne riječi
Zagreb parkiranje borongaj Park&Ride

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
18:01 17.02.2026.

Dajte-najte, kaj bi vi za 2,30 eura još i kusur i jednostavnu kartičnu naplatu ? Pa ste pozabili, na vlasti vam je Tomašković i njegva stručna i sposobna ekipa 😜

