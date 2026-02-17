Godinu i tri mjeseca prošlo je otkako su javna parkirališta kod maksimirskog stadiona te ZET-ova okretišta Borongaj ušla u novu, petu Park & Ride zonu, no vozači su već od prvog dana implementacije primijetili da je sustav plaćanja parkiranja nezgrapan i kompliciran. Dnevna parkirališna karta na Park&Ride lokacijama, podsjetimo, stoji 2,30 eura, a u cijenu je uključena i povratna karta za ZET-ovu liniju 228 koja vozi do Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
A u čemu je problem? Želite li platiti gotovinom, morate imati točan iznos jer vam, u suprotnom, automat neće izvršiti transakciju. Za odabir kartičnog plaćanja potrebno je, pak, obaviti nekoliko koraka, koji nisu posve jasno objašnjeni, a postoji i mogućnost da POS uređaj neće biti u funkciji, pa ni tada postupak ne može biti obavljen. Postoji, dakako, i opcija beskontaktnog plaćanja, odnosno skeniranjem QR koda te plaćanjem putem mobilne aplikacije, no budući da sustav ne pamti kartične podatke i registraciju automobila korisnika, oni se svaki put moraju unositi ponovno. A SMS? Ta opcija ondje, nažalost, nije moguća.
Vozači se žale, Holding odmahuje rukom: 'Nema potrebe za poboljšanjem Park&Ride sustava'
