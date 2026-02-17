Upozorio na trovanje u ovom dijelu Zagreba: 'Sestrin pas je na respiratoru, bori se za život'

"Mislim da je krenulo trovanje pasa, svi koji živite u Novom Zagrebu pripazite", upozorenje je to koje se pojavilo u jednoj od kvartovski grupa. Zagrepčanin je napisao kako je pas od njegove sestre na respiratoru i bori se za život. – Nije ništa pojeo nego je izgleda inhalirao otrov, sumnjamo na pužomor po svim simptomima – objasnio je. U dva dana, dodao je, još su bila četiri takva slučaja.

Peleti metaldehida odnosno "pužomor", kako objašnjavaju na stranici Croatian Veterinary Journal, napravljeni su tako da privlače puževe, a zbog dodataka na bazi šećerne melase privlače pse i mačke. Međutim, ako se koristi prema uputama proizvođača, rizik od smrti zbog slučajnog trovanja psa ili mačke gotovo da ne postoji, ističu.

Nedavno smo, podsjetimo, pisali i o slučaju koji se dogodio u parku nasuprot Mamutice. U kvartovskoj Facebook grupi jedna je Zagrepčanka navela kako je pas ubrzo nakon šetnje pokazao ozbiljne zdravstvene tegobe te je hitno odveden veterinaru. Sumnjalo se da je životinja došla u kontakt s nepoznatom supstancom koja je bila na tlu, a vlasnica je pretpostavljala da bi mogla biti riječ o drogi koja je nekome slučajno ispala.

– Nakon povratka kući dogodio se težak napadaj, a veterinarka sumnja na intoksikaciju nepoznatom supstancom. Srećom, reagirali smo na vrijeme i Oreo je sada dobro – napisala je vlasnica u objavi. Prema nalazu veterinara, pas je po dolasku u ambulantu drhtao i jedva stajao na nogama. Nakon terapije i promatranja stanje mu se stabiliziralo te je pušten na kućnu njegu. Vlasnica je pritom pozvala susjede na oprez. – Čuvajte djecu i kućne ljubimce, ali i sebe – poručila je.