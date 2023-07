Zagrepčanka pohvalila poštara: 'U svojoj torbi nosi poslastice za peseke'

Paketi, pisma i računi za ljude, a poslastice za njihove četveronožne prijatelje. Poštar koji raznosi poštu u Čučerju dobio je pohvalu od članice Facebook grupe "Zakaj volim Zagreb".

-Pozdrav, evo samo javljam da moram pohvalit našeg poštara koji dostavlja po Čučerskoj (ne znam ga imenom), danas sam vidjela kako nosi poslastice za peseke u svojoj torbi i dijeli ih psima koji ga dočekuju. Sad ne znam je li to mito, ali vidi se i ljubav u tom djelu, preslatko- napisala je članica grupe.

Objava je dobila velik broj pozitivnih reakcija i pohvala na dobro djelo koje je mnogima popravilo dan.

-Mi smo dobili mladog poštara prije godinu dana ali on to nema u navici, dok je stari poštar i ekipa koja nosi letke dobro opskrbljena keksićima. To se laje, maše se repićima i odmah znamo tko je u kvartu- napisala je druga članica grupe u komentaru.

A zanimljivo je da poštara, onih s keksićima ili bez njih, u Hrvatskoj nedostaje. Nedavno su iz Hrvatske pošte objavili kako traže čak traži 134 radnika, od čega 108 poštarica ili poštara za običnu ili ekspresnu dostavu. Poštari se traže na području cijele zemlje, uglavnom na neodređeno. Za to vrijeme, okupljeni oko sindikata ovih dana traže veće plaće.

Hrvatska pošta u oglasima ne navodi koja plaća očekuje potencijalne buduće zaposlenike, no Danica piše kako je prosječna plaća poštara dostavljača s uključenim bonusima za ostvarenje učinka oko 700 eura neto mjesečno. Naime, prosječna neto plaća svih zaposlenih u Hrvatskoj pošti iznosi oko 930 eura.

Osim plaća, poštarima na terenu čest su problem ozljede na radu. Tako je, primjerice, prošle godine evidentirano oko 270 ozljeda. Ozljede su nastale na radnom procesu, na putu na posao, 18 poštara ugrizao je pas, a 61 osoba ozlijeđena je u razbojničkom napadu.

