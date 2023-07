Poštanske usluge opet poskupile: Donosimo koje su nove cijene svih usluga

Samo za "mrvicu". Poskupjele su toliko usluge Hrvatske pošte, javio nam je čitatelj, kojeg je o tome obavijestila djelatnica u njegovu kvartu.

- Ne znam što njoj znači "mrvica", ali marke sa slovima B i C, koje se koriste za pismo i razglednicu za inozemstvo, bile su 1,14 eura, sad su 1,70. To je 49 posto veća cijena, nije baš malo - požalio nam se čitatelj, a mi proučili novi cjenik pa kontaktirali i Hrvatsku poštu. Između 20 i 30 posto, barem prema tom novom cjeniku, prosjek je poskupljenja usluga od 1. srpnja, a iz Pošte su nam izlistali poskupljenja onih usluga koje se najčešće koriste.

Cijena slanja običnog pisma, onog do 50 grama težine, sad košta 0,58 eura, umjesto 0,47 eura, iznosi su to bez PDV-a, a podsjetimo, još lanjskog rujna to se isto pismo moglo poslati za 0,44 eura. Cijena prioritetnog pisma do 50 grama iznosi jedan euro, umjesto prijašnjih 0,86 eura, dok se preporučena pošiljka, također do 50 grama sad plaća 2,10 eura, umjesto 1,63 eura. Sudsko pismeno te pismeno po upravnom i poreznom postupku poskupilo je s 2,10 eura na 2,68.

Nove cijene su i u međunarodnom prometu; slanje običnog pisma do 50 grama košta 1,70 eura, umjesto prijašnjih 1,14 eura, cijena prioritetnog pisma do 50 grama iznosi 2,20 eura, umjesto 1,86 eura, dok je prioritetna preporučena pošiljka do 50 grama skuplja 85 centi, odnosno košta sad 5,40 eura, umjesto 4,25 eura.

- Slanje paketa do jedan kilogram putem usluge Paket24 sada iznosi 5,60 eura umjesto dosadašnjih 5,18 eura s uračunatim PDV-om - kažu u Hrvatskoj pošti pa dodaju i da usluga slanja paketa putem Paket24 brze dostave nije promijenjena od kad je uvedena, odnosno od 2020. godine, "a tržišni su uvjeti u tom periodu doživjeli velike promjene". Međutim, kažu, Paket24 "i dalje nudi najpovoljniju dostavu paketa putem paketomata (Box pošiljka), jer do kraja godine traje promotivno razdoblje, što znači da korisnici mogu pošiljke svih formata poslati po cijeni od 2,64 eura".

A onda su pojasnili i čemu novo poskupljenje jer, podsjetimo, posljednji su puta cijene korigirali prije devet mjeseci. Ukratko, to je "zbog kontinuiranog rasta operativnih troškova, kao i promjena na tržištu".

- U vremenima velikog povećanja troškova, nužno je korigirati cijene kako bismo osigurali visoku kvalitetu usluge te financijsku stabilnost za više od 9200 radnika. Novi cjenik odražava povećanje troškova vezanih uz rad, trošak kapitala, inflaciju, transport te ulaganje u poboljšanje infrastrukture i tehnologije. Povećanje cijena slanja pismovnih pošiljaka prvenstveno se odnosi na poslovne korisnike, ali unatoč povećanju i novoj cijeni od 0,58 eura, slanje najjeftinije kategorije pisma (do 50 grama) još uvijek je među najjeftinijim u Europskoj uniji - kažu u HP-u.

