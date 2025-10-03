Zagreb u fokusu američkih turista, pokrenuta promotivna kampanja

Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ) u suradnji s jednom od najvećih svjetskih online putničkih agencija Expedia Group pokrenula je novu promotivnu kampanju usmjerenu na tržište Sjedinjenih Američkih Država. Kampanja je započela u rujnu i trajat će tri mjeseca, a uključuje posebnu landing stranicu i display oglašavanje s naglaskom na kulturu i održivost Zagreba.

"Tržište SAD-a naše je najvažnije emitivno tržište, a gosti iz Amerike već su godinama prvi po ostvarenim turističkim rezultatima u Zagrebu. U dosadašnjem dijelu godine bilježimo porast od 3% u noćenjima s američkog tržišta, što jasno pokazuje kako kontinuirane kampanje i stalna prisutnost na ovom tržištu daju rezultate. Nastavljamo s promocijom jer vjerujemo da upravo održivost, kultura i autentičnost ponude najbolje odgovaraju očekivanjima američkih gostiju,” istaknula je direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld.

Nova inicijativa temelji se na uspješnom partnerstvu TZGZ-a i Expedia Group iz 2023. i 2024. godine, kada je broj putnika porastao za 6%, broj noćenja za 11%, a ukupna vrijednost rezervacija za 18%. Poseban rast potražnje zabilježen je između ožujka i lipnja 2024., čime je Zagreb nadmašio rezultate iz prethodne godine.

"Oduševljeni smo partnerstvom s Turističkom zajednicom grada Zagreba kako bismo privukli još više američkih turista u prekrasnu hrvatsku metropolu“, poručila je Jennifer Andre, globalna potpredsjednica za razvoj poslovanja Expedia Group Advertising. „TZGZ je već ostvarila izvrsne rezultate koristeći našu mrežu turističkih medija za povezivanje s putnicima diljem svijeta, a ova kampanja nadograđuje taj uspjeh dodatno ističući ljepotu Zagreba i njegove napore na području održivosti.“ TZGZ naglašava kako ovakve kampanje čine važan dio dugoročne strategije međunarodne promocije Zagreba, pri čemu se američko tržište ističe kao ključno zbog svoje veličine, potencijala i stalnog rasta interesa za hrvatsku metropolu.