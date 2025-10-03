Naši Portali
NOVOSTI IZ ZET-A

Tri tjedna bez Sljemenske žičare, a mijenjaju se i trase nekih autobusnih linija

Zagreb: Žičara Sljeme ponovno puštena u pogon
Marin Tironi/PIXSELL
03.10.2025.
u 10:03

Od ponedjeljka se mijenja i vozni red na autobusnim linijama 149 (Kuniščak – Vrhovec) i 152 (Vidovčica – Vrhovec)

Zbog redovnog godišnjeg servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu od ponedjeljka do nedjelje, 26. listopada. Godišnji stručno-tehnički pregled i servis žičare propisan je od strane proizvođača opreme i obvezan sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti te je obvezan svake godine, javljaju iz ZET-a.

Kao i na drugim žičarama, obavljanje godišnjeg servisa, koji je znatno kompleksniji i detaljniji od periodičnih mjesečnih servisa, kažu, uobičajeno je provoditi u ovom razdoblju godine zbog očekivano smanjenog broja korisnika u odnosu na ljetno i zimsko doba. Njime su obuhvaćene provjere i ispitivanja svih segmenata poput pogonskog sustava, pregleda užeta, stupova, sklopova kolotura, ispitivanje kočionog sustava, provjera glavnog upravljačkog sklopa te provjera svih elektroničkih sklopova i senzora.

Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare. Za putovanje na Sljeme korisnicima je na raspolaganju autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme).

Zbog sanacije kolnika Avenije Većeslava Holjevca, na dijelu od Ulice Bani do nadvožnjaka za Odru u smjeru Velike Gorice, autobusne linije 166 (Glavni kolodvor - Donji Dragonožec), 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka), 311 (Glavni kolodvor - Cerovski Vrh) i 313 (Glavni kolodvor - Vukomerić) će od ponedjeljka u 9 sati do 20. listopada prometovati izmijenjenim trasama: Linije 166, 229, 311, 313:

  • Glavni kolodvor - redovnim trasama do raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Mladosti - (desno) Ulica Mladosti - (lijevo) Ulica Mladosti I. odvojak - (lijevo) Velika cesta - u nastavku redovnim trasama prema svojim odredištima.
  • u smjeru Glavnog kolodvora navedene autobusne linije prometovat će svojim redovnim trasama.

Autobusna stajališta Buzin i Odra u smjeru Velike Gorice, kao ni stajalište Odra - nadvožnjak u smjeru Odre neće biti u funkciji, a istovremeno će biti uspostavljeno autobusno stajalište u Ulici Mladosti ispred igrališta "NK Buzin" koje će koristiti autobusne linije 166 i 229.

Od ponedjeljka se mijenja i vozni red na autobusnim linijama 149 (Kuniščak – Vrhovec) i 152 (Vidovčica – Vrhovec). Novi vozni red bit će izložen na početno-krajnjim stajalištima, a možete ga pročitati i na mrežnim stranicama ZET-a.
