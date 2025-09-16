Zagreb slavi Tjedan mobilnosti: Besplatan prijevoz, dan bez auta i biciklistički spektakl

Grad Zagreb i ove se godine uključio u Europski tjedan mobilnosti, kampanju Europske komisije koja promiče održivi prijevoz, hodanje i vožnju biciklom. Manifestacija traje od 16. do 22. rujna, a središnje mjesto događanja je park Zrinjevac gdje Zagrepčane očekuju brojni edukativni, sportski i zdravstveni sadržaji. Ovogodišnja tema „Mobilnost za sve“ usmjerena je na problem prometnog siromaštva i izazova koji mnogima otežavaju pristup poslu, obrazovanju ili osnovnim uslugama. Grad Zagreb i ZET, istaknuto je, rade na modernizaciji javnog prijevoza kroz nabavu novih niskopodnih tramvaja i autobusa te novi sustav javnih bicikala Bajs.

Najzanimljiviji dio programa svakako je Europski dan bez automobila u ponedjeljak 22. rujna, kada će od 8 do 20 sati središte Zagreba biti zatvoreno za promet, a svim građanima omogućen besplatan javni prijevoz. Podsjetimo, Zagreb je već uveo besplatne karte za djecu i mlade do 18 godina te za osobe starije od 65 godina. Tjedan mobilnosti završit će biciklističkim spektaklom – tradicionalnom Žbicom koja starta u 18 sati, dok je za najmlađe u 17 sati predviđena Mala biciklijada. Atmosferu će dodatno zagrijati nastupi DJ Ree i Dino Dvornik Tribute Banda. Cjeloviti program dostupan je na tjedanmobilnosti.zagreb.hr.