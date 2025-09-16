Zagrebačka gradska uprava o zdravstvenom odgoju i obrazovanju: 'Sporne kartice nemaju nikakve veze s programom'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa svojim je zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom stigao na zapad metropole kako bi posjetio novoizgrađenu Osnovnu školu Lučko - Područni objekt Ježdovec. Nakon toga, održao je redovnu konferenciju za novinare gdje je demantirao lažne vijesti o projektu zdravstvenog odgoja.

"Za početak bih htio, s obzirom na koncert koji je održan u nedjelju na Strossmayerovom trgu, u čast Gabi Novak te Matije i Arsena Dedića, zahvaliti velikoj i nezaboravnoj obitelji koja je zadužila ne samo zagrebačku kulturu, nego i cijelu hrvatsku kulturu. Hvala svim izvođačima koji su nastupali i svim građanima koji su došli na koncert. Trajao je tri sata, bio je za sve generacije i dobio je vrlo pozitivne komentare", kazao je gradonačelnik.

Najavio je potom Europski tjedan mobilnosti, koji se svake godine organizira u Zagrebu i mnogim drugim europskim gradovima. "Održat će se od 16. do 22. rujna, tako da danas na neki način kreće. Centralna lokacija ove godine bit će u parku Zrinjevac. Tema je 'Mobilnost za sve'. Posebno ističem da će na Dan bez automobila, kojim završava Europski tjedan mobilnosti, u ponedjeljak, promet u centru grada biti zatvoren od 8 do 20 sati. Na taj dan bit će besplatan javni prijevoz za sve, ne samo za Zagrepčane, ne samo za starije od 65 godina ili mlađe od 18, nego za sve. Tradicionalna biciklijada 'Zagrebačka žbica' krenut će sa Zrinjevca, vjerojatno u 18 sati. Cijeli program za Dan bez automobila bit će objavljen na Zrinjevcu. Više informacija dat će Gradski ured za promet", dodao je Tomašević.

Njegova zamjenica Danijela Dolenec govorila je o dvije teme: zdravstvenom odgoju i obrazovanju, ali i proširenju produženog boravka u zagrebačkim školama.

"Što se tiče zdravstvenog odgoja i obrazovanja, Grad je 4. rujna održao briefing za medije na kojem je najavio tu inicijativu, s nizom drugih inicijativa u školama, koje se tiču mentalnog zdravlja mladih, zabrane mobitela u školama, proširenja inkluzivnog obrazovanja i borbe protiv vršnjačkog nasilja. Tada smo objavili da je imenovao povjerenstvo za zdravstveni odgoj i objasnili ciljeve programa: mentalno zdravlje, zdravi stilovi života, pretilost među djecom, ovisnosti o duhanu, kockanju, internetu te spolno i reproduktivno zdravlje.

Na briefingu su se odazvale sve relevantne redakcije. No, pojavila se lažna vijest koju je iznio saborski zastupnik Nikola Grmoja, a nacionalne televizije su je prenijele, iako je grad Zagreb odmah demantirao da sporne kartice imaju ikakve veze s programom. Te kartice nisu dio zdravstvenog odgoja i obrazovanja Grada Zagreba, nisu namijenjene djeci niti školskim programima. Program radi stručno povjerenstvo, sastavljeno od psihologa, psihijatara i stručnjaka koji rade s djecom i procjenjuju razvojno primjeren sadržaj.

Grad Zagreb nema ovlasti raditi kurikulum, to je nadležnost države. Grad može ponuditi dodatne sadržaje školama i uključuje se samo ako to žele djeca uz suglasnost roditelja. Tako smo napravili i s građanskim odgojem. Sličan proces provodit će se za zdravstveni odgoj i obrazovanje, s kvalitetnim programima", kazala je D. Dolenec pa se osvrnula na produženi boravak.

"Vrlo je važan jer roditelji rade do 16, 17 ili 18 sati, a nastava završava u 12 sati. Grad je povećao broj djece u produženom boravku za preko 20 posto, sada uključuje preko 17.300 djece, uz više od 730 učitelja. To omogućuje roditeljima da rade dok su djeca u školi, a produženi boravak osigurava sigurno okruženje i pomoć u učenju.

A što se tiče inkluzivnog obrazovanja i pomoćnika u nastavi za djecu s razvojnim teškoćama, ove godine je broj posebnih razrednih odjela povećan, a gotovo 99 posto djece koja trebaju pomoćnika ga i imaju. U rijetkim iznimkama stručna služba prati dijete dok pomoćnik ne stigne, tako da nijedno dijete nije bez podrške. Program zdravstvenog seksualnog odgoja bit će razvijen na temelju rada povjerenstva, uključujući školskog liječnika, psihologe, psihijatre i nastavnike. Oslanjat će se na istraživanja relevantna za Zagreb i Hrvatsku", rekla je D. Dolenec.

Osvrnuli su se i na druge aktualne teme.

Zašto na Sarajevskoj ulici nije vraćen pješački prijelaz?

"Trenutačno su radovi na Sarajevskoj ulici i pruga i okretište ovise o projektu HAC-a. Sve što se tamo događa je u stanju prilagođavanja izvedbi radova. Pokušavali smo jedno vrijeme zatvarati dio po dio, od Ukrajinske do Kauzlarićevog, no pokazalo se kao loše rješenje jer svako malo idemo na postavljanje privremenih regulacija. Zatvorili smo onda na mjesec dana da bi odradili sve priključke, kanale za vodove... i to sada ide kraju pa ćemo taj dio pustiti u promet. A elaborat za sigurnosno-prometni aspekt je na suglasnosti kod MUP-a. Po njegovom odobrenju krenut će izvedba sigurnih pješačkih prijelaza za djecu", kazao je pročelnik.

Ima li planova za obnovu Remize?

"Grad je sustavno sređivao javne površine. Završili smo Trg Kreše Ćosića, ali i Trešnjevački trg. Sada završavamo Cibonu. Rado bi sredili i Remizu, no ali drugi dio je privatna površina. Intenzivno razgovaramo s vlasnicima, ali rješavanje problema ovisi o njima", dodao je.

Što očekivati od smanjenja subvencija za energente?

"Ne znam konačne odluke Vlade, najavljeno je postepeno smanjenje subvencija. Dio cijene plina u Zagrebu bit će manji zahvaljujući smanjenju troškova GPZO-a, ali ukupna cijena ovisit će o odlukama Vlade", kazao je Tomašević.