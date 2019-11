Za vikend posebna regulacija prometa u Zagrebu. Provjerite koje će ulice biti zatvorene

Zbog potrebe izvođenja radova smještaj autodizalice (podizanje građevinskog materijala) na objekt u Preradovićevoj ulici k.br. 11. Preradovićeva ulica na dijelu od Masarykove ulice do ulice Petra Berislavića u nedjelju 17. 11. 2019. godine u vremenskom razdolju od 08,00 do 20,00 sati bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Ulica Nikole Tesle - Trg Nikole Šubića Zrinskog (zapadni dio) - A. Hebrangova ul. - Preradovićeva ul.

Također, zbog potrebe izvođenja radova izgradnje priključka odvodnje Ulice Perjavica na dijelu od ulice S. Ladiše do odvojka ulice Perjavica, u nedjelju 17.11. 2019. godine od 08,00 sati do 20,00 sati bit će zatvorena za promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Perjavica - Gospodska - Putine - Perjavica i obratno.

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika Gospodska ulica na dijelu od Aleje Bologne do Bolničke ceste, od ponedjeljka 11. 11. 2019. godine do 08,30 sata do srijede 20. 11. 2109. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme izvođenja predmetnih radova bit će:

Gospodska – Aleja Bologne – Medpotoki - Bolnička cesta – Gospodska.

Aleja Bologne – Majke Terezije – Bolnička – Gospodska.

Nadalje, zbog smještaja auto-dizalice radi podizanja opreme, Ulica Miroslava Kraljevića na dijelu od Klovićeve do Božidarevićeve ulice u subotu 16. 11. 2019. od 09,00 sati do 12,00 sati bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će:

Kraljevićeva – Crnčićeva – Čikoševa – Petrova – Bukovačka – Božidarevićeva.

Zbog izvođenja radova sanacije kolnika nakon izgradnje vodoopskrbnog cijevovoda, Ulica I. Kukuljevića na dijelu od ulice Radnički dol do Ulice Josipa Kozarca, od ponedjeljka 18. 11. 2019. godine od 08,00 sati do ponedjeljka 25. 11. 2019. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme izvođenja navedenih radova bit će:

Britanski trg – Pantovčak – Zelengaj i obratno.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Sugrađani se upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te se mole za strpljenje i razumjevanje.