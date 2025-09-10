Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ULAZ JE BESPLATAN

Vrijeme je za Dan Andautonije 2025.: Poseban program priprema udruga Red Čuvara grada Zagreba, evo o čemu se radi

Udruga Red Čuvara grada Zagreba
VL
Autor
Večernji.hr
10.09.2025.
u 15:00

Manifestaciju prate stručna vodstva te novi audio vodič s interaktivnom igrom, čime posjetitelji dobivaju priliku istražiti arheološki park na sasvim novi način

Ove nedjelje od 12 do 18 sati, Arheološki park Andautonija u Ščitarjevu otvara svoja vrata svim posjetiteljima na manifestaciji Dan Andautonije u rujnu 2025. Program uključuje bogat niz radionica i igraonica za djecu i odrasle – od izrade keramičkih uljanica i bula, preko rimskih igara, mode i pisanja, pa sve do arheoloških istraživanja za najmlađe. Ulaz u Arheološki park Andautonija je besplatan, kao i sudjelovanje na radionicama i predavanjima. Za posjetitelje je osiguran i besplatan prijevoz.

Manifestaciju prate stručna vodstva te novi audio vodič s interaktivnom igrom, čime posjetitelji dobivaju priliku istražiti arheološki park na sasvim novi način. Poseban program priprema udruga Red Čuvara grada Zagreba. Njihovi članovi i članice, odjeveni u kasnoantičku rimsku vojnu i civilnu odjeću, posjetitelje će uvesti u svijet rimskih vještina kroz radionice i predavanja:

  • radionice rimskog govorništva za djecu starijeg uzrasta i odrasle
  • radionice vojnih vještina i formacija za djecu i mlade
  • radionice streličarstva
  • radionice bacanja rimskih bojnih strijela (plumbata)
  • predavanja o rimskoj medicini

Ulaz u Arheološki park je besplatan, a dobrodošli su i kućni ljubimci. Za posjetitelje organiziran je besplatan autobusni prijevoz (polazak: Zrinjevac – kod meteorološkog stupa). Termini prijevoza:

  • 11.30 Zagreb – Ščitarjevo
  • 14.30 Ščitarjevo – Zagreb
  • 15.00 Zagreb – Ščitarjevo
  • 18.00 Ščitarjevo – Zagreb

Manifestacija Dan Andautonije u rujnu 2025. pruža jedinstvenu priliku za obiteljsku zabavu, učenje i povratak u prošlost na autentičnom povijesnom lokalitetu. 
Ključne riječi
Andautonija Arheološki muzej Zagreb Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još