Vrijeme je za Dan Andautonije 2025.: Poseban program priprema udruga Red Čuvara grada Zagreba, evo o čemu se radi

Ove nedjelje od 12 do 18 sati, Arheološki park Andautonija u Ščitarjevu otvara svoja vrata svim posjetiteljima na manifestaciji Dan Andautonije u rujnu 2025. Program uključuje bogat niz radionica i igraonica za djecu i odrasle – od izrade keramičkih uljanica i bula, preko rimskih igara, mode i pisanja, pa sve do arheoloških istraživanja za najmlađe. Ulaz u Arheološki park Andautonija je besplatan, kao i sudjelovanje na radionicama i predavanjima. Za posjetitelje je osiguran i besplatan prijevoz.

Manifestaciju prate stručna vodstva te novi audio vodič s interaktivnom igrom, čime posjetitelji dobivaju priliku istražiti arheološki park na sasvim novi način. Poseban program priprema udruga Red Čuvara grada Zagreba. Njihovi članovi i članice, odjeveni u kasnoantičku rimsku vojnu i civilnu odjeću, posjetitelje će uvesti u svijet rimskih vještina kroz radionice i predavanja:

radionice rimskog govorništva za djecu starijeg uzrasta i odrasle

radionice vojnih vještina i formacija za djecu i mlade

radionice streličarstva

radionice bacanja rimskih bojnih strijela (plumbata)

predavanja o rimskoj medicini

Ulaz u Arheološki park je besplatan, a dobrodošli su i kućni ljubimci. Za posjetitelje organiziran je besplatan autobusni prijevoz (polazak: Zrinjevac – kod meteorološkog stupa). Termini prijevoza:

11.30 Zagreb – Ščitarjevo

14.30 Ščitarjevo – Zagreb

15.00 Zagreb – Ščitarjevo

18.00 Ščitarjevo – Zagreb

Manifestacija Dan Andautonije u rujnu 2025. pruža jedinstvenu priliku za obiteljsku zabavu, učenje i povratak u prošlost na autentičnom povijesnom lokalitetu.