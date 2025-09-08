Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
DOBRO DOBRIM I BICIKLOPOPRAVLJAONA

Imate bicikl koji vam više ne treba? Možete ga darovati medicinskim sestrama u Ukrajini koje svakodnevno spašavaju živote

Zagreb: Igra svjetla i sjene u centru grada
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Tajana Josipović
08.09.2025.
u 18:00

Biciklopopravljaona će svaki donirani bicikl pregledati, popraviti i pripremiti za novu misiju, a DoDo će osigurati da stigne u ruke onih kojima je najpotrebniji

Udruga Dobro Dobrim (DoDo) i Biciklopopravljaona udružuju snage u humanitarnoj akciji prikupljanja ženskih bicikala za medicinske sestre u Ukrajini. One, poručuju iz DoDo, svakodnevno spašavaju živote i prelaze kilometre do udaljenih sela. Stoga, trebaju pomoć – jedan običan bicikl za njih znači brže doći do bolesnika, dostaviti lijek ili jednostavno uštedjeti dragocjeno vrijeme, poručuju.

"Kako je u pjesmi Zvonko Špišić 'Bicikl' proživio cijelu dramu hoće li mu ratni drug Pero posuditi bicikl mi smo takvih briga lišeni. Kad god smo trebali dječje bicikle za djecu na Banovini ili dječje domove u Hrvatskoj ili Ukrajini uvijek je Biciklopopravljaona našla rješenje. Marina Kelava i Eugen Vuković podržali su nas u svakoj akciji donacijama i popravcima bicikala", poručili su iz udruge Dobro Dobrim.

Ako imate ženski bicikl koji vam više ne treba, možete ga darovati. Biciklopopravljaona će svaki donirani bicikl pregledati, popraviti i pripremiti za novu misiju, a DoDo će osigurati da stigne u ruke onih kojima je najpotrebniji.
Ključne riječi
Bicikli Biciklopopravljaona Dobro Dobrim DoDo Zagreb

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
stomiovotreba
18:09 08.09.2025.

Biciklopopravljaona? To zvuci nešto kao zrakomlat.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još