Imate bicikl koji vam više ne treba? Možete ga darovati medicinskim sestrama u Ukrajini koje svakodnevno spašavaju živote

Udruga Dobro Dobrim (DoDo) i Biciklopopravljaona udružuju snage u humanitarnoj akciji prikupljanja ženskih bicikala za medicinske sestre u Ukrajini. One, poručuju iz DoDo, svakodnevno spašavaju živote i prelaze kilometre do udaljenih sela. Stoga, trebaju pomoć – jedan običan bicikl za njih znači brže doći do bolesnika, dostaviti lijek ili jednostavno uštedjeti dragocjeno vrijeme, poručuju.

"Kako je u pjesmi Zvonko Špišić 'Bicikl' proživio cijelu dramu hoće li mu ratni drug Pero posuditi bicikl mi smo takvih briga lišeni. Kad god smo trebali dječje bicikle za djecu na Banovini ili dječje domove u Hrvatskoj ili Ukrajini uvijek je Biciklopopravljaona našla rješenje. Marina Kelava i Eugen Vuković podržali su nas u svakoj akciji donacijama i popravcima bicikala", poručili su iz udruge Dobro Dobrim.

Ako imate ženski bicikl koji vam više ne treba, možete ga darovati. Biciklopopravljaona će svaki donirani bicikl pregledati, popraviti i pripremiti za novu misiju, a DoDo će osigurati da stigne u ruke onih kojima je najpotrebniji.