Vraćaju se u Zagreb: Na Šalati će nastupiti jedan od najboljih live bendova posljednjih 30 godina

Jedan od najboljih live bendova posljednjih tri desetljeća, britanske rock ikone Skunk Anansie, vraćaju se ovog ljeta na zagrebački stadion Šalata, i to u nedjelju, 20. srpnja 2025. godine. Nakon što je tijekom protekle turneje za 25 godina benda Zagreb bio jedini grad naše regije koji je dva puta ugostio ovu live rock mašinu, Skunk Anansie najavljuju povratak i neraskidivu vezu s domaćom publikom. U sklopu nadolazeće velike turneje bend će se ovog proljeća otisnuti na put kojim će predstaviti i novo poglavlje benda s novom glazbom u planu, a bit će to prilika doživjeti i potpuno novu produkciju.

Više od 30 godina je prošlo od trena kada su Skunk Anansie debitirali na sceni moćnim singlom "Selling Jesus", a pažnju su privukli sa svojom kombinacijom alternativne glazbe, rocka i punka. Pokazujući svoju multikulturalnost, stihovi su im uvijek bacali pažnju na socijalne i političke teme, a superakrizmatčna vokalistica Skin učinila je da Skunk Anansie postane jedan od najprepoznatljivijih bendova globalno.

Od debija "Paranoid & Sunburnt" i nasljednika "Stoosh", postali su jedan od najutjecajnijih bendova svoje ere i nastupima uživo zavrijedili horde fanova. Bend je drugo poglavlje karijere započeo uz albume "Wonderlustre", "Black Traffic" i "Anarchytecture", da bi sve objedinili s velikom turnejom za 25 godina karijere. S hitovima kao "Weak", "Hedonism", "Selling Jesus", "Twisted (Everyday Hurts)" , "Brazen", "What You Do For Love" ili "Charlie Big Potato" bend i danas rasprodaje arene i nastupa po festivalima diljem svijeta.

Rock ikone Skunk Anansie rade i na novoj glazbi, nakon singlova "Piggy" i "This Means War", kao i najnovijeg “An Artist Is An Artist”, a velika nadolazeća turneja bit će posveta 30. godišnjici rada. Redovito hvaleći njihove koncerte, mediji poput Kerranga pohvaljuju konstantnu oštrinu i neposrednost, Daily Telegraph kaže da se vraćaju moćne ikone rocka dok Louder Than War piše da je bend uvijek vizualno i glazbeno svjež.

Nakon prošlih zagrebačkih nastupa o kojima se još uvijek priča, Skunk Anansie se vraćaju na stadion u samom središtu Zagreba, na omiljeni gradski prostor na otvorenom. Bit će to prilika čuti presjek karijere i najveće hitove jednog od najupečatljivijih live bendova. Ulaznice po cijeni od 38 eura do 23. ožujka pronađite u sustavu Core Event, kao i u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu Rijeka. Od 24. ožujka cijena će im se dići na 42 eura.