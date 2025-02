FOTO Moka je zvijezda, ljubav Ariel i mladog Čeha cvjeta, a iskre frcaju i kod kapibara

Malena ljama po imenu Moka plod je ljubavi šestogodišnje Eme i markantnog mužjaka iz Vrbovca, Pedro i Diego prvi su mladunci velikog dlakavog pasanca koji su na svijet došli u maksimirskom zvjerinjaku, a dvogrbim devama Aishi i Abdulu II. u nastambi se pridružila jednoipolgodišnja Zsofia iz Mađarske. To su samo neke od prinova kojima se ponose djelatnici zagrebačkog Zoološkog vrta, a onamo su stigle ili se okotile u posljednjih godinu dana.

– Prvi put u našem ZOO-u imamo novu skupinu životinja koja godinama ovdje nije bila prisutna, a riječ je o tri prugaste smrdljivice koje su nam u studenom stigle iz švicarskog Serviona. Među novim su stanovnicima i nikobarski golubovi, vrlo rijetka, gotovo ugrožena vrsta jako atraktivna izgleda, a prvi put smo uzgojili i marabua, pticu iz porodice roda. Mladunče je sad već stasalo, a plod je ljubavi između mužjaka i ženke, na što smo vrlo ponosni jer su takve situacije dosta rijetke. Izuzetno su agresivni, naime, pa se često dogodi da se mužjak i ženke potuku do smrti – kaže Ivan Cizelj, ravnatelj Zoološkog vrta.

Prugaste smrdljivice, dodaje, vrlo su se brzo udomaćile u svojoj nastambi koja je smještena pokraj Traperske kolibe. Vrsta su koja u ovo doba godine poluhibernira, ističe Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u ZOO-u, stoga će im dati još neko vrijeme za prilagodbu, a onda bi im se mogao pridružiti i mužjak. Smrdljivci su aktivni noću, svejedi su pa im se na jelovniku nerijetko nađu kukci, sitni sisavci, jaja i mladunčad ptica, voće i povrće, pa čak i strvine, a poznati su po povećanim analnim žlijezdama koje sadrže jak, žućkasti mošus kojim u slučaju opasnosti špricaju protivnika. Ta tekućina djeluje nadražujuće na osjetila, a dokumentirano je i da uzrokuje mučninu, intenzivnu bol i privremenu sljepoću.

Ljubav pak cvate u nastambi divovske mravojedice Ariel, kojoj je u jesen 2023. iz češkog Olomouca stigao mladi mužjak. Ariel je, podsjetimo, pet godina živjela u sretnoj vezi s Oliverom, mravojedom koji je u Hrvatsku stigao iz Burforda u Velikoj Britaniji. Postali su 2019. i ponosni roditelji, a njihov Njofra danas živi u Pečuhu i nosi ime Anti. Oliver je uginuo 2022. pa je Ariel samovala, a na dolazak novog partnera, koji je neko vrijeme boravio u nastambi do nje, dodaje Dijana Beneta, sjajno je reagirala.

– U životinjskom svijetu ništa ne treba požurivati. Tek kad smo bili sigurni da je mužjak sazrio te da je spreman za život sa ženkom, spojili smo ih. Jedan od preduvjeta bio je taj da im se izjednači prehrana, a par sada već nekoliko mjeseci zajedno živi u nastambi i odlično se slažu – objašnjava kuratorica.

Novu cimericu, jednoipolgodišnju dvogrbu devu Zsofiju, lani u listopadu dobili su i deset godina stariji Abdul II. i dvadesetjednogodišnja Aisha. Zsofia je u metropolu stigla sa sjevera Mađarske, no još je, napominje Dijana Beneta, u procesu prilagodbe, što podrazumijeva, među ostalim, njezinu prehranu pa zasad jede odvojeno od svojih sustanara. – Ženke deve spolno sazrijevaju s tri do četiri godine pa ćemo tek tada doznati hoće li se između Zsofije i Abdula razviti nešto više od prijateljstva – kaže.

Mladunaca bi uskoro moglo biti i u nastambi ogrličastih pekara jer trima ženkama nedavno se ondje, u sklopu uzgojnog programa, pridružio i mužjak. Još je mlad i na pragu spolne zrelosti, no u ZOO-u se nadaju kako će se između njega i ženki uskoro razviti kemija. – Nedavno nam se pridružila i ženka kapibare koja je spolno zrela, a iskre između nje i našeg mužjaka frcaju od samog početka pa se i u ovom slučaju nadamo dobrim vijestima u skorije vrijeme – ističe kuratorica za sisavce.

U posljednjih godinu dana u maksimirskome se zvjerinjaku dogodio i pravi "baby boom". U svojim nastambama igraju se i stasaju brojni mladunci, a najveću pažnju posjetitelja, bez konkurencije, zaslužila je mala ljama koju su nazvali Moka. Na svijet je došla sredinom prosinca, a plod je avanture koja se odigrala između šestogodišnje Eme i markantnog mužjaka koji joj je u posjet stigao s Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Vrščak u Vrbovcu. Specifična je, kaže Dijana Beneta, po tome što na krznu ima sve boje koje postoje u svijetu ljama, a Ema, kojoj je to prvo mladunče, pokazala se kao jako brižna majka, stoga dane provode ne odvajajući se jedna od druge. Ljame su inače domaće životinje, stanovnici Anda već ih pet tisuća godina koriste za nošenje tereta, a pastirima nerijetko pomažu i u čuvanju stada koza i ovaca. Visoke su pa brzo opažaju opasnost, a kada se osjećaju ugroženo, pljuju napadača.

Lani u kolovozu roditelji su također postali Milagros i Mateo, par velikih dlakavih pasanaca, a Pedro i Diego prvi su mladunci te vrste koji su na svijet došli u zagrebačkom ZOO-u. Ploče koje su dio njihove zaštite, po kojima su pasanci i prepoznatljivi, u početku su bile meke i nježne, no danas njihova leđa krase pravi oklopi. A kako zasad stoje stvari, Pedro i Diego neće putovati i mijenjati svoju nastambu, no bude li potrebe, dodaje Dijana Beneta, ljubav će radi širenja obitelji ipak potražiti u nekom drugom zoološkom vrtu.

– Uspješno radimo i na uzgoju dinarskih voluhara koji su naša endemska i zaštićena vrsta. U posljednje vrijeme došlo je do velikog okota, na što smo jako ponosni jer to znači da se roditelji slažu i da im odgovaraju naši uvjeti. Specifični su po tome što im je duljina repa jednaka duljini trupa. U prirodi obitavaju na kršu pa smo im u skladu s time uredili i nastambe, obožavaju se provlačiti kroz kamenje, a što je uži prolaz, to je njima zabavnije – kaže Dijana Beneta.