Vraća se mnogima omiljena manifestacija: Dolac će ponovno oživjeti petkom navečer

Nakon zimske pauze, jedno od najdražih zagrebačkih i splitskih urbanih gastro-događanja – PLACe Market – vraća se u punom sjaju! Od petka, 11. travnja, Dolac ponovno postaje epicentar dobre hrane, dok će splitski Pazar ugostiti svoju verziju događanja od subote, 19. travnja. Ritam ostaje isti: petkom na placu u Zagrebu, subotom na pazaru u Splitu – uz dobru glazbu, najbolju klopu i onu posebnu atmosferu zbog koje je PLACe market postao više od street food festivala – prava gastro-institucija. U zadnje dvije godine, možemo reći kako je PLACe market donio život na tržnice, napravio da se o njima ponovo priča te pokazao da street food ponuda u Hrvatskoj može biti itekako zanimljiva i gastronomski vrijedna.

“Ovo nije event, ovo je doživljaj. Ljudi dolaze jer znaju da će dobro jesti, dobro se zabaviti, ali i vidjeti lice grada koje sve rjeđe viđamo – iskreno, živo, lokalno, toplo,” kažu osnivači projekta Sarah Josipović i Jan Jerič, koji već treću sezonu oživljavaju tržnice kao mjesta susreta, kreativnosti i vrhunske gastronomije.

Stari favoriti i nova iznenađenja

I ove godine PLACe Market okuplja neka od najjačih imena domaće gastro scene – u Zagrebu su tu su već poznati favoriti poput Noela, chefa Maria Mihelja, Al Dentea, Soi fusiona, Thai Thaia, Rougemarina, kao i gostima već poznati i omiljeni štandovi Vinkl, Meat the King, Dante tapas bar, Francuske delicije, Cunami, štandovi gastro blogera Vedrana Bokovića, Falafela Etc., Oui chefa by Vedran Stojanec te Piene, ali i neka nova, uzbudljiva imena koja će po prvi put predstaviti svoje autorske street food kreacije.

Među njima su Biomania koja je poznata po svojim plant-based jelima, a koja se nedavno otvorila u Tkalčićevoj ulici, zatim Makamana sa chefom Maurom Renjeom, tu su i Gdje je Jura i chef Jurica Hlepić koji dolazi sa slatkim iznenađenjem, zatim Spud Bud by chef Branko Kusovac s raznim varijantama punjenog krumpira, Crna Ovca – najpopularniji domaći sladoled koji stiže sa svojim savršenim okusima, kao i Institut za burgere by Mate Janković te Lari & Penati koji će biti povremeni gosti. Naravno, očekuju nas i brojna gostovanja vrhunskih restorana i chefova.

Uz mirise vrhunske hrane i gutljaje dobrih vina i koktela, PLACe i dalje prati ono što ga čini toliko voljenim: pažljivo birana glazba, odlični DJ setovi, vizualna produkcija, sadržaj za djecu i kućne ljubimce kao i uvijek opuštena i prijateljska atmosfera. Bez barijera, bez VIP zona – samo dobar grad, dobra hrana i dobri ljudi.

Početak koji se nestrpljivo čeka

PLACe Market na Dolcu počinje u petak, 11. travnja, od 18:00 sati, i nastavlja se svakog sunčanog petka sve do jeseni. U Splitu, prvo izdanje subota, 19. travnja – a zatim, ako vrijeme dopusti, i svaka sljedeća sunčana subota. “PLACe nije samo projekt – to je zajednica. Iza svakog tanjura stoji tim sjajnih ljudi – chefova, proizvođača, tehničara, dizajnera, DJ-a, konobara… Suradnja svih partnera i institucija, od Grada Zagreba, Splita i Tržnica u Zagrebu i Splitu, Hrvatske turističke zajednice, kao i TZ-a Zagreb i Split do brojnih sponzora i prijatelja projekta, ključna je da bi sve ovo zaživjelo. A mi smo zahvalni svima koji vjeruju i sudjeluju,” ističu Sarah i Jan.