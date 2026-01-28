Naši Portali
OBJAVILE GRADSKE KNJIŽNICE

FOTO Urnebesna dječja poruka pronađena u doniranoj knjizi u Zagrebu: 'Nadamo se da je mama ipak dobila miris'

Knjižnice grada Zagreba
VL
Autor
Vecernji.hr
28.01.2026.
u 10:07

Netko je napisao popis stvari koje želi kupiti mami i sestri za Uskrs

Neobična poruka pronađena je u jednoj knjizi koja je poklonjena Knjižnicama grada Zagreba, a sadržaj te poruke sada su objavili na Facebooku. Netko je napisao popis stvari koje treba kupiti mami i sestri za Uskrs. 

"Popis stvari koje moram kupiti za Uskrs mami i sestri. Vidjet ću koliko košta kanta za smeće. Ako bude do jedno 80 kn i ako toliko skupim, kupujem. Ili ću kupiti sestri dnevnik, a mami miris", piše u poruci. 

"Nerijetko na poklon dobivamo knjige iz kućnih biblioteka i nerijetko u tim knjigama nailazimo na papiriće - popise za kupnju, iskorištene tramvajske karte, plaćene i neplaćene račune, listiće od lutrije... Ali rijetko, zaista rijetko naiđemo na nešto ovoliko dražesno! PS: Nadamo se da je mama ipak dobila miris!" objavili su iz zagrebačkih knjižnica. 
 
Ključne riječi
Zagreb knjižnice grada Zagreba poruka

